В Челябинской области на 20% стало больше банкротов

Среди банкротов теперь есть ипотечники и пожилые челябинцы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Количество людей, кто воспользовался процедурой личного банкротства, в Челябинской области увеличилось на 20%. Возможностями признать себя финансово несостоятельным стали пользоваться даже пенсионеры, сообщает URA.RU адвокат Андрей Морозов.

«Пандемия COVID-19 и экономический кризис увеличили количество обанкротившихся граждан, которых за первый квартал 2022 года к аналогичному периоду прошлого, по оценкам специалистов, составил не менее 20 процентов», — заявил Андрей Морозов, чья юридическая фирма «Морозов и Ко» предоставляет гражданам и компаниям услуги финансового оздоровления.

Эксперт отметил, что среди участников процесса банкротства стало больше пожилых людей. Раньше было больше челябинцев в возрасте до 40 лет. Обычно пенсионеры более ответственно подходят к кредитным обязательствам, с настороженностью относясь к институту банкротства.

Другая тенденция — за услугами о признании несостоятельным стали обращаться даже граждане, кто набрал не потребительских кредитов, а оформил ипотеку. Раньше таких было мало, поскольку стать жертвой рекламы кредитных карт легче ввиду их доступности.

«Нынче же положение некоторых клиентов, взявших кредиты, стало настолько тяжелым, что люди идут на банкротство и списание долгов даже при наличии ипотеки на единственное имеющееся у них жилье. В этом случае ипотечная квартира уйдет кредитору. Кроме ипотеки у этой категории лиц есть и иные многочисленные кредиты, поэтому они готовы расстаться даже с квадратными метрами, лишь бы списать и остальные огромные кредитные обязательства», — подчеркнул Морозов.

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