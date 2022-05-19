Макрон торопит ЕС вынести заключение о членстве Молдавии

Эммануэль Макрон просит Евросоюз ускорить принятье решения по МолдавииФото: Официальный сайт Президента РФ
Президент Франции Эммануэль Макрон настаивает на том, чтобы Брюссель быстрее дал заключение по запросу Молдавии на вступление в Евросоюз. Об этом сообщает Reuters. По данным агентства, Макрон опасается, что конфликт на Украине распространится на соседние страны.
«Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что хочет, чтобы Европейский союз дал „быстрое заключение“ по запросу Молдовы о членстве в ЕС, поскольку он провел встречу с президентом Молдовы Майей Санду в Париже», — передает Reuters. Ранее Европарламент принял заявку Кишинева на вступление в Евросоюз. В Брюсселе сообщали, что Молдова находится на правильном пути в принятии ключевых реформ.
Молдавия начала процесс вступления в Евросоюз в конце апреля. По мнении Санду, благодаря этому страна обеспечит себе безопасность. Также президент Молдавии потребовала, чтобы Россия вывела свои войска из Приднестровья. Оперативная группа остается на этой территории со времен распада СССР. Ее основной задачей является охрана складов с боеприпасами и миротворческая миссия, пишет Life. Санду заявила, что войска РФ нарушают суверенитет Молдавии.
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Президент Франции Эммануэль Макрон настаивает на том, чтобы Брюссель быстрее дал заключение по запросу Молдавии на вступление в Евросоюз. Об этом сообщает Reuters. По данным агентства, Макрон опасается, что конфликт на Украине распространится на соседние страны. «Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что хочет, чтобы Европейский союз дал „быстрое заключение“ по запросу Молдовы о членстве в ЕС, поскольку он провел встречу с президентом Молдовы Майей Санду в Париже», — передает Reuters. Ранее Европарламент принял заявку Кишинева на вступление в Евросоюз. В Брюсселе сообщали, что Молдова находится на правильном пути в принятии ключевых реформ. Молдавия начала процесс вступления в Евросоюз в конце апреля. По мнении Санду, благодаря этому страна обеспечит себе безопасность. Также президент Молдавии потребовала, чтобы Россия вывела свои войска из Приднестровья. Оперативная группа остается на этой территории со времен распада СССР. Ее основной задачей является охрана складов с боеприпасами и миротворческая миссия, пишет Life. Санду заявила, что войска РФ нарушают суверенитет Молдавии.