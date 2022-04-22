Молдавия начала процедуру вхождения в Евросоюз

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ранее Майя Санду запретила в стране георгиевскую ленточку Фото:

Молдавия передала послу ЕС опросник для получения статуса кандидата в Евросоюз. Об этом заявила президент республики Майя Санду.

«Интеграция Молдовы в ЕС — это проект нашей страны, это свет в конце туннеля, в котором мы все нуждаемся. Молдова — маленькая и уязвимая страна, которая будет в безопасности, если войдет в Евросоюз», — заявила она. Слова президента приводит молдавское издание zdg.

Ранее Санду заявила, что подписала закон о запрете георгиевской ленты. По ее словам, этот символ якобы могли использовать для разжигания вражды в молдавском обществе. Кроме того, запрет распространяется и на символы V и Z, которые стали олицетворять спецоперацию России на Украине. Нарушителям грозят штрафы до 1630 долларов.

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU.

Молдавия передала послу ЕС опросник для получения статуса кандидата в Евросоюз. Об этом заявила президент республики Майя Санду. «Интеграция Молдовы в ЕС — это проект нашей страны, это свет в конце туннеля, в котором мы все нуждаемся. Молдова — маленькая и уязвимая страна, которая будет в безопасности, если войдет в Евросоюз», — заявила она. Слова президента приводит молдавское издание zdg. Ранее Санду заявила, что подписала закон о запрете георгиевской ленты. По ее словам, этот символ якобы могли использовать для разжигания вражды в молдавском обществе. Кроме того, запрет распространяется и на символы V и Z, которые стали олицетворять спецоперацию России на Украине. Нарушителям грозят штрафы до 1630 долларов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...