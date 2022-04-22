Молдавия начала процедуру вхождения в Евросоюз

22 апреля 2022 в 13:23 Размер текста - 17 +

Ранее Майя Санду запретила в стране георгиевскую ленточку Фото: DUMITRU DORU, EPA Молдавия передала послу ЕС опросник для получения статуса кандидата в Евросоюз. Об этом заявила президент республики Майя Санду. «Интеграция Молдовы в ЕС — это проект нашей страны, это свет в конце туннеля, в котором мы все нуждаемся. Молдова — маленькая и уязвимая страна, которая будет в безопасности, если войдет в Евросоюз», — заявила она. Слова президента приводит молдавское издание zdg. Ранее Санду заявила, что подписала закон о запрете георгиевской ленты. По ее словам, этот символ якобы могли использовать для разжигания вражды в молдавском обществе. Кроме того, запрет распространяется и на символы V и Z, которые стали олицетворять спецоперацию России на Украине. Нарушителям грозят штрафы до 1630 долларов. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Молдавия передала послу ЕС опросник для получения статуса кандидата в Евросоюз. Об этом заявила президент республики Майя Санду. «Интеграция Молдовы в ЕС — это проект нашей страны, это свет в конце туннеля, в котором мы все нуждаемся. Молдова — маленькая и уязвимая страна, которая будет в безопасности, если войдет в Евросоюз», — заявила она. Слова президента приводит молдавское издание zdg. Ранее Санду заявила, что подписала закон о запрете георгиевской ленты. По ее словам, этот символ якобы могли использовать для разжигания вражды в молдавском обществе. Кроме того, запрет распространяется и на символы V и Z, которые стали олицетворять спецоперацию России на Украине. Нарушителям грозят штрафы до 1630 долларов.