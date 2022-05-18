Президент Молдовы потребовала вывести войска РФ из Приднестровья

18 мая 2022 в 21:21 Размер текста - 17 +

Майя Санду высказалась о российских войсках Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Президент Молдавии Майя Санду призвала вывести российские войска из Приднестровья, потому что они, по ее словам, нарушают нейтралитет республики. С таким заявлением она выступила на пленарном заседании Европарламента. «Сегодня нет неизбежной угрозы вовлечения Молдавии в войну. Мы — нейтральная страны, но для этого мы призываем к выводу российских военных с территории Приднестровья, потому что их присутствие нарушает наш нейтралитет», — сказала Санду, передает РИА «Новости». По ее словам, Молдавия пытается найти решение мирного урегулирования конфликта в Приднестровье, которое бы учитывало суверенитет и территориальную целостность страны. В Приднестровье находится оперативная группа войск РФ, передает деловое издание «Взгляд». Ее основной задачей является охрана складов с боеприпасами и миротворческая миссия, пишет Life . В конце апреля в Приднестровье произошла серия взрывов, после чего там ввели красный уровень террористической опасности и отменили Парад Победы. Ранее Санду резко изменила отношение к России. Также Молдавия заключила военное сотрудничество с Украиной.

Президент Молдавии Майя Санду призвала вывести российские войска из Приднестровья, потому что они, по ее словам, нарушают нейтралитет республики. С таким заявлением она выступила на пленарном заседании Европарламента. «Сегодня нет неизбежной угрозы вовлечения Молдавии в войну. Мы — нейтральная страны, но для этого мы призываем к выводу российских военных с территории Приднестровья, потому что их присутствие нарушает наш нейтралитет», — сказала Санду, передает РИА «Новости». По ее словам, Молдавия пытается найти решение мирного урегулирования конфликта в Приднестровье, которое бы учитывало суверенитет и территориальную целостность страны. В Приднестровье находится оперативная группа войск РФ, передает деловое издание «Взгляд». Ее основной задачей является охрана складов с боеприпасами и миротворческая миссия, пишет Life. В конце апреля в Приднестровье произошла серия взрывов, после чего там ввели красный уровень террористической опасности и отменили Парад Победы. Ранее Санду резко изменила отношение к России. Также Молдавия заключила военное сотрудничество с Украиной.