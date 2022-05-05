ЕС принял заявку Молдавии на членство в объединении

Европарламент принял заявку Молдавии на вступление в Евросоюз Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Европейский парламент принял заявку Молдавии на вступление в Евросоюз. Об этом сообщается в официальной странице Европарламента в Twitter.

«В резолюции, принятой сегодня, парламент приветствует заявку Молдовы на членство в ЕС, заявляя, что страна находится на правильном пути в принятии ключевых реформ», — говорится в сообщении.

Также депутаты Европарламента призвали Евросоюз оказать больше стратегической поддержки Молдове после подачи ею заявки на членство в ЕС, говорится в сообщении представительного органа.