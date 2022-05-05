ЕС принял заявку Молдавии на членство в объединении

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Флаг Евросоюза. Екатеринбург, евросоюз, флаг евросоюза
Европарламент принял заявку Молдавии на вступление в Евросоюз Фото:

Европейский парламент принял заявку Молдавии на вступление в Евросоюз. Об этом сообщается в официальной странице Европарламента в Twitter.

«В резолюции, принятой сегодня, парламент приветствует заявку Молдовы на членство в ЕС, заявляя, что страна находится на правильном пути в принятии ключевых реформ», — говорится в сообщении.

Также депутаты Европарламента призвали Евросоюз оказать больше стратегической поддержки Молдове после подачи ею заявки на членство в ЕС, говорится в сообщении представительного органа.

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Европейский парламент принял заявку Молдавии на вступление в Евросоюз. Об этом сообщается в официальной странице Европарламента в Twitter. «В резолюции, принятой сегодня, парламент приветствует заявку Молдовы на членство в ЕС, заявляя, что страна находится на правильном пути в принятии ключевых реформ», — говорится в сообщении. Также депутаты Европарламента призвали Евросоюз оказать больше стратегической поддержки Молдове после подачи ею заявки на членство в ЕС, говорится в сообщении представительного органа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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