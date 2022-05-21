В частном доме Челябинской области сгорела женщина

Пожар произошел ночью 21 мая (фото из архива) Фото: Людмила Хотиенкова © URA.RU

В одном из частных домов Чебаркуля Челябинской области ночью 21 мая обнаружено тело женщины. Ее муж с ожогами доставлен в больницу, начата проверка. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по региону.

«В ночное время 21 мая 2022 года в одном из частных домов города Чебаркуля произошел пожар, в ходе тушения которого сотрудниками МЧС были обнаружено тело местной жительницы. По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области проводится доследственная проверка», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В ведомстве уточнили, что по предварительным данным, возгорание произошло из-за неисправности электропроводки. Муж погибшей доставлен в больницу с ожогами. Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.