21 мая 2022
20 мая 2022

В частном доме Челябинской области сгорела женщина

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар в поселке
Пожар произошел ночью 21 мая (фото из архива) Фото:

В одном из частных домов Чебаркуля Челябинской области ночью 21 мая обнаружено тело женщины. Ее муж с ожогами доставлен в больницу, начата проверка. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по региону.

«В ночное время 21 мая 2022 года в одном из частных домов города Чебаркуля произошел пожар, в ходе тушения которого сотрудниками МЧС были обнаружено тело местной жительницы. По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области проводится доследственная проверка», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В ведомстве уточнили, что по предварительным данным, возгорание произошло из-за неисправности электропроводки. Муж погибшей доставлен в больницу с ожогами. Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на челябинский telegram-канал «Челябинск, который смог»
Подписаться
В одном из частных домов Чебаркуля Челябинской области ночью 21 мая обнаружено тело женщины. Ее муж с ожогами доставлен в больницу, начата проверка. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по региону. «В ночное время 21 мая 2022 года в одном из частных домов города Чебаркуля произошел пожар, в ходе тушения которого сотрудниками МЧС были обнаружено тело местной жительницы. По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области проводится доследственная проверка», — уточнили в пресс-службе ведомства. В ведомстве уточнили, что по предварительным данным, возгорание произошло из-за неисправности электропроводки. Муж погибшей доставлен в больницу с ожогами. Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...