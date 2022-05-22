22 мая 2022
21 мая 2022
20 мая 2022

УГМК планирует приобрести золотодобывающую компанию Petropavlovsk

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов. Свердловская область, Верхняя Пышма, оцм, золото, золоты слитки
У Petropavlovsk возникли проблемы с финансовыми обязательствами Фото:

Уральская горно-металлургическая компания прорабатывает вопрос о том, чтобы приобрести активы золотодобывающей компании Petropavlovsk. Руководство холдинга уже направило соответствующее ходатайство в ФАС, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

При этом в антимонопольной службе не дали четкого ответа по ситуации с Petropavlovsk. «Информация о поступающих в ФАС России ходатайствах, возможная к опубликованию, размещена в базе решений службы», — сообщили в ведомстве.

Ранее к «УГМК-Инвест» перешли права требования к Petropavlovsk по кредиту на 201 $ млн. 16 мая компания объявила дефолт. Среди причин отмечалось, в том числе, требование раньше срока погасить срочный заем с начисленными процентами со стороны «УМГК-Инвест».

Petropavlovsk — одна из крупнейших горнодобывающих и золотодобывающих холдинговых компаний в России. Ранее предприятие не смогло внести платеж по займу, поскольку Газпромбанк включен в санкционный список Великобритании. УГМК планировала купить другой золотодобывающий холдинг— «Высочайший» (GV Gold). В ноябре 2021 года она подала ходатайство в Федеральную антимонопольную службу о покупке 100% компании.

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво»
Подписаться
Уральская горно-металлургическая компания прорабатывает вопрос о том, чтобы приобрести активы золотодобывающей компании Petropavlovsk. Руководство холдинга уже направило соответствующее ходатайство в ФАС, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники. При этом в антимонопольной службе не дали четкого ответа по ситуации с Petropavlovsk. «Информация о поступающих в ФАС России ходатайствах, возможная к опубликованию, размещена в базе решений службы», — сообщили в ведомстве. Ранее к «УГМК-Инвест» перешли права требования к Petropavlovsk по кредиту на 201 $ млн. 16 мая компания объявила дефолт. Среди причин отмечалось, в том числе, требование раньше срока погасить срочный заем с начисленными процентами со стороны «УМГК-Инвест». Petropavlovsk — одна из крупнейших горнодобывающих и золотодобывающих холдинговых компаний в России. Ранее предприятие не смогло внести платеж по займу, поскольку Газпромбанк включен в санкционный список Великобритании. УГМК планировала купить другой золотодобывающий холдинг— «Высочайший» (GV Gold). В ноябре 2021 года она подала ходатайство в Федеральную антимонопольную службу о покупке 100% компании.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...