Объявление о запрете продажи сосисок в тесте появилось в столовой колледжа Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Пермском базовом медицинском колледже пицца и сосиски в тесте оказались под запретом для несовершеннолетних учащихся. В соцсетях размещено фото объявления, в котором сказано, что данные кондитерские изделия продаются только лицам, достигшим 18-летия.

«Интересный, однако, подход к системе питания в Пермском медицинском колледже. Пицца, сосиски в тесте, и продукция, имеющая в составе колбасные изделия, здесь продается строго с 18 лет. Любопытно, что входит в состав этой выпечки? Может, какие-то запрещенные вещества?», — задался вопросом автор снимка, который появился в группе «Подслушано Пермь» соцсети «ВКонтакте».

Пользователи соцсети оставили ироничные комментарии к публикации. Так, Игорь Целищев представил физрука в «длинном плаще с лукавым взглядом», который шепотом предлагает студентам «нелегально» купить у него сосиски в тесте. Михаил Тихонов предположил, что это «была шутка на 1 апреля». Лиза Галкина, в свою очередь, привела пояснение администрации колледжа, которая объяснила данный запрет «требованиями СанПиНа». Получить комментарий заведующей столовой колледжа Ларисы Фистиной не удалось, на звонок корреспондента URA.RU она не ответила.

URA.RU писало, что Роспотребнадзор запретил в школьных столовых макароны с фаршем, блинчики с мясом или творогом, сырокопченую колбасу, грибы, газировку, квас, а также другие продукты питания и напитки. Отмечалось также, что такое изделие, как сосиска в тесте, школьники могут приобретать в буфете в качестве дополнительного питания.