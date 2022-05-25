Школам Перми дали разнарядку по посещению матча с губернатором

Дмитрий Махонин (справа) выступает за команду «Губерния» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Администрации школ Перми призвали собрать педагогов и детей с родителями на хоккейный матч, в котором примут участие губернатор Прикамья Дмитрий Махонин и министр спорта РФ Олег Матыцин. Сообщения родителям рассылают по школьным чатам в мессенджерах, рассказала URA.RU читательница, предоставив скриншот.

«Принимая во внимание важность проведения Матча звезд, нам необходимо организовать 3500 болельщиков из числа детей, родителей, педагогов. Просим Вас оказать содействие в привлечении максимально возможного количества зрителей на хоккейный матч, в том числе в привлечении групповых посещений матча для обеспечения заполнения квоты, определенной для города Перми», — говорится в сообщении, отправленном родителям одной из школ Мотовилихинского района Перми. Судя по тексту, этот район города должен собрать 1000 зрителей.

URA.RU направило запрос в администрацию Перми с просьбой прокомментировать разнарядки для школ. На момент публикации ответ не поступил. Источник URA.RU, близкий к администрации губернатора, утверждает, что ни краевые, ни городские власти никаких команд не давали.

Игра звезд состоится 28 мая. Как рассказывало URA.RU, хоккейная команда «Губерния», в составе которой играет губернатор Дмитрий Махонин, встретится с командой «Красные звезды», где выступают министр спорта РФ Олег Матыцин, двукратный обладатель Кубка Стэнли Павел Дацюк и трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.