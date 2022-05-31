Бизнесменам предлагают заработать на праздновании 300-летия Перми

Предприниматели смогут продавать товары с символикой юбилея Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Пермским бизнесменам предлагают заработать на праздновании 300-летия города. Предпринимателям предоставят возможность продавать свои товары с юбилейной символикой.

«Для предпринимателей Пермского края есть возможность заработать на праздновании юбилея. Ведь юбилей — это сотни мероприятий, гости и туристы, число которых измеряется в миллионах, и конечно, сами пермяки, которые захотят побывать на экскурсиях, посетить интересные события, купить сувенир, попробовать что-то особенное», сообщается на сайте юбилея Перми.

Предприниматели смогут наносить на свои товары логотип «Пермь-300» и продавать их на юбилейных мероприятиях. Также бизнесменам помогут с продвижением продукции. «Пермь-300» — официально зарегистрированный товарный знак, для его использования необходимо получить разрешение. Заявки нужно отправлять на электронную почту info@perm-300.ru с пометкой «Идея для бизнеса».