В Тюмени ищут пропавшего подростка с татуировками

Поисковый отряд «Белая Сова-Тюмень» разыскивает подростка из Омска Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени пропала Полина Порублева 2005 года рождения, которая приехала в город из Омска. Об этом сообщает официальная группа поискового отряда «Белая Сова-Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». В ориентировке, опубликованной поисковиками, указано, что девушка имеет особую примету в виде татуировки с изображением смайла.

«Обстоятельства пропажи: 01.01.2022 г. приехала из Омска в Тюмень, и до настоящего времени ее местоположение не установлено. Была одета в черную толстовку, черные джинсы, белую водолазку и белые кеды. Приметы: на вид 17 лет, рост около 160 см, худощавого телосложения, короткие светло-русые волосы», — указано в ориентировке, опубликованной поисковым отрядом «Белая Сова-Тюмень».

Пропавшая также имеет особые приметы. К ним поисковики отнесли татуировку в виде сердца и смайла. В пресс-службе УМВД по Омской области взяли время на подготовку комментария.

Поисковики опубликовали ориентировку на пропавшего подростка Паблик «Поисковый отряд «Белая Сова-Тюмень», соцсеть «ВКонтакте»