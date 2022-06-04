04 июня 2022
03 июня 2022

Браконьеров с тонной рыбы задержали в Челябинской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, улов, ерш, рыба, рыбалка
Ущерб от незаконной рыбалки оценен в 5,5 млн рублей Фото:

Силовики задержали четырех браконьеров, который незаконно выловили тонну рыбы на Аргазинском водохранилище в Челябинской области. Ущерб от преступления оценен в 5,5 миллионов рублей.

«В ночь на 3 июня четверо браконьеров осуществляли незаконную добычу рыбы 20 лесковыми сетями с применением двух моторных лодок. По окончанию промысла они были задержаны. У них изъято около тонны рипуса и других видов рыбы, моторные лодки, сети», — сообщает отдел госконтроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по Челябинской области.

В отношении задержанных возбуждено дело по части 1 статьи 256 УК РФ («Незаконная добыча водных биологических ресурсов»). Им грозит штраф от 300 до 500 тысяч рублей, исправительные работы или лишение свободы на срок до 2 лет.

Рыбу ловили сетями с моторных лодок

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Силовики задержали четырех браконьеров, который незаконно выловили тонну рыбы на Аргазинском водохранилище в Челябинской области. Ущерб от преступления оценен в 5,5 миллионов рублей. «В ночь на 3 июня четверо браконьеров осуществляли незаконную добычу рыбы 20 лесковыми сетями с применением двух моторных лодок. По окончанию промысла они были задержаны. У них изъято около тонны рипуса и других видов рыбы, моторные лодки, сети», — сообщает отдел госконтроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по Челябинской области. В отношении задержанных возбуждено дело по части 1 статьи 256 УК РФ («Незаконная добыча водных биологических ресурсов»). Им грозит штраф от 300 до 500 тысяч рублей, исправительные работы или лишение свободы на срок до 2 лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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