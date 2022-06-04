Браконьеров с тонной рыбы задержали в Челябинской области

Ущерб от незаконной рыбалки оценен в 5,5 млн рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Силовики задержали четырех браконьеров, который незаконно выловили тонну рыбы на Аргазинском водохранилище в Челябинской области. Ущерб от преступления оценен в 5,5 миллионов рублей.

«В ночь на 3 июня четверо браконьеров осуществляли незаконную добычу рыбы 20 лесковыми сетями с применением двух моторных лодок. По окончанию промысла они были задержаны. У них изъято около тонны рипуса и других видов рыбы, моторные лодки, сети», — сообщает отдел госконтроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по Челябинской области.

В отношении задержанных возбуждено дело по части 1 статьи 256 УК РФ («Незаконная добыча водных биологических ресурсов»). Им грозит штраф от 300 до 500 тысяч рублей, исправительные работы или лишение свободы на срок до 2 лет.

Рыбу ловили сетями с моторных лодок Отдел госконтроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по Челябинской области