Свердловчане начали снимать жилье в аренду ради выгоды в будущем

06 июня 2022 в 17:44 Размер текста - 17 +

За первые дни июня в Екатеринбурге вырос спрос на аренду жилья Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Спрос на аренду недвижимости в Екатеринбурге с начала июня вырос на 12%, по сравнению со средним значением мая. В первую очередь это связывают с тем, что арендаторы отказываются от покупки жилья, выжидая более выгодных условий на рынке недвижимости города, рассказал руководитель пресс-службы агентства недвижимости «Этажи» Иван Камельских. «Спрос на аренду продолжает расти — за начало июня на 12% по сравнению со средним показателем предыдущего месяца. Его подогревают и студенты, которые в этом году решили заранее подобрать квартиры для аренды, и те, кто решил отложить покупку собственного жилья в ожидании лучших условий — как по ипотеке, так и по предложениям в целом», — рассказал Камельских. В агентстве недвижимости «Этажи» уточнили, что в ближайшее время арендодатели могут повысить стоимость жилья на 20%. Однако динамика будет практически незаметной, так как в начале года цены снизились на 10-15% из-за пониженного интереса горожан. Ранее Екатеринбург попал в топ-5 городов, которые россияне рассматривают для покупки собственной жилплощади. О недвижимости в уральской столице задумываются 5% опрошенных. Согласно этому рейтингу, россияне чаще хотят обзавестись недвижимостью в Москве (20%), Санкт-Петербурге (14%) и Краснодаре (6%). Пятерку городов замкнул Ростов-на-Дону, где свое жилье хотят купить 4% респондентов. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Спрос на аренду недвижимости в Екатеринбурге с начала июня вырос на 12%, по сравнению со средним значением мая. В первую очередь это связывают с тем, что арендаторы отказываются от покупки жилья, выжидая более выгодных условий на рынке недвижимости города, рассказал руководитель пресс-службы агентства недвижимости «Этажи» Иван Камельских. «Спрос на аренду продолжает расти — за начало июня на 12% по сравнению со средним показателем предыдущего месяца. Его подогревают и студенты, которые в этом году решили заранее подобрать квартиры для аренды, и те, кто решил отложить покупку собственного жилья в ожидании лучших условий — как по ипотеке, так и по предложениям в целом», — рассказал Камельских. В агентстве недвижимости «Этажи» уточнили, что в ближайшее время арендодатели могут повысить стоимость жилья на 20%. Однако динамика будет практически незаметной, так как в начале года цены снизились на 10-15% из-за пониженного интереса горожан. Ранее Екатеринбург попал в топ-5 городов, которые россияне рассматривают для покупки собственной жилплощади. О недвижимости в уральской столице задумываются 5% опрошенных. Согласно этому рейтингу, россияне чаще хотят обзавестись недвижимостью в Москве (20%), Санкт-Петербурге (14%) и Краснодаре (6%). Пятерку городов замкнул Ростов-на-Дону, где свое жилье хотят купить 4% респондентов.