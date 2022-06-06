Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о планах ввести визовый режим с Россией, армия РФ завершает освобождение города Святогорска. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 6 июня.
- Владимир Зеленский заявил, что между Россией и Украиной необходимо установить визовый режим. Он заявил, что эту идею надо довести до конца;
- В Минобороны РФ сообщили, что российская армия завершает освобождение города Святогорска в Донецкой Народной Республике;
- Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Украина отказалась от переговоров с Россией. По словам главы МИД, это было сделано под давлением «западных кураторов»;
- Министр юстиции ДНР Юрий Сироватко сообщил, что украинских националистов будут приговаривать к смертной казни за преступления в Донбассе;
- Агентство Bloomberg сообщило, что Россия и Турция достигли предварительной договоренности о поставках украинской сельскохозяйственной продукции.
Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. По словам главы государства, это вынужденное решение. Путин заявил, что растущие угрозы жителям Донбасса и России не оставили шансов решить конфликт мирным путем В Минобороны РФ подчеркнули, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирных жителей и наносит удары только по военным объектам ВСУ.
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