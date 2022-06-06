Украина готовит визы для россиян, ВС РФ берут Святогорск. Главное к вечеру 6 июня

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Ситуация в Волновахе после частичного освобождения от ВСУ. ДНР, военная техника, армия, военные, днр, зачистка, танк, волноваха, z войска
Россия продолжает специальную операцию на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о планах ввести визовый режим с Россией, армия РФ завершает освобождение города Святогорска. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 6 июня.

Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. По словам главы государства, это вынужденное решение. Путин заявил, что растущие угрозы жителям Донбасса и России не оставили шансов решить конфликт мирным путем В Минобороны РФ подчеркнули, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирных жителей и наносит удары только по военным объектам ВСУ.

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о планах ввести визовый режим с Россией, армия РФ завершает освобождение города Святогорска. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 6 июня. Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. По словам главы государства, это вынужденное решение. Путин заявил, что растущие угрозы жителям Донбасса и России не оставили шансов решить конфликт мирным путем В Минобороны РФ подчеркнули, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирных жителей и наносит удары только по военным объектам ВСУ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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