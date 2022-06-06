Зеленский выступил за визовый режим Украины с Россией

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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир
Идею о визовом режиме с Россией нужно довести до конца, считает Владимир Зеленский Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Между Россией и Украиной необходимо установить визовый режим. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский.

«Введение визового режима с Россией — это неплохая идея. Ее нужно довести до конца», — передает слова Зеленского агентство «Украина.ру».

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида. Глава государства отметил, что растущие угрозы жителям ДНР и ЛНР не оставили шансов решить конфликт мирным путем. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская армия наносит удары только по военным объектам ВСУ и стремится не допустить жертв среди мирных граждан.

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Между Россией и Украиной необходимо установить визовый режим. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский. «Введение визового режима с Россией — это неплохая идея. Ее нужно довести до конца», — передает слова Зеленского агентство «Украина.ру». Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида. Глава государства отметил, что растущие угрозы жителям ДНР и ЛНР не оставили шансов решить конфликт мирным путем. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская армия наносит удары только по военным объектам ВСУ и стремится не допустить жертв среди мирных граждан.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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