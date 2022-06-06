Челябинская полиция отрицает, что депутат давил на силовиков

Депутат из Троицка, став очевидцем ДТП, хотел помочь молодому водителю Фото: Илья Московец © URA.RU

Полиция Челябинской области отрицает, что депутат из Троицка Виталий Здебский, став очевидцем ДТП, оказывал давление на инспекторов ДПС. В этом его ранее обвинил один из участников автомобильной аварии.

«Сотрудники ГИБДД связались с автовладельцем „Лады“ 12-й модели и повторно уточнили все обстоятельства инцидента, также изучена составленная схема ДТП. Кроме того, были отсмотрены видеозаписи стационарных видеорегистраторов, применяемых при оформлении дорожных происшествий. Каких-либо подтверждений возможному влиянию на инспекторов дорожно-патрульной службы не установлено», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Там добавили, что материалы дела будут доработаны с учетом замечаний водителя ВАЗ-2112. По результатам проверки будет принято обоснованное решение.

Дорожно-транспортное происшествие случилось в Троицке днем 1 июня на перекрестке улиц Розы Люксембург и Северной. Столкнулись автомобили «Лада Приора» и ВАЗ-2112. «Двенадцатая» ехала впереди, а «Приора» сзади нее в попутном направлении, но водитель выехал для обгона на встречную полосу как раз в тот момент, когда ВАЗ поворачивал налево на улицу Северную. В аварии обошлось без пострадавших, но возникли споры по виновности участников. Депутат стал очевидцем ДТП и вышел из своей машины, чтобы поговорить с водителями.