Челябинская полиция отрицает, что депутат давил на силовиков

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Профилактическое мероприятие ГИБДД по выявлению нарушителей. Магнитогорск, проверка автомобиля, инспектор дпс
Депутат из Троицка, став очевидцем ДТП, хотел помочь молодому водителю Фото:

Полиция Челябинской области отрицает, что депутат из Троицка Виталий Здебский, став очевидцем ДТП, оказывал давление на инспекторов ДПС. В этом его ранее обвинил один из участников автомобильной аварии.

«Сотрудники ГИБДД связались с автовладельцем „Лады“ 12-й модели и повторно уточнили все обстоятельства инцидента, также изучена составленная схема ДТП. Кроме того, были отсмотрены видеозаписи стационарных видеорегистраторов, применяемых при оформлении дорожных происшествий. Каких-либо подтверждений возможному влиянию на инспекторов дорожно-патрульной службы не установлено», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Там добавили, что материалы дела будут доработаны с учетом замечаний водителя ВАЗ-2112. По результатам проверки будет принято обоснованное решение.

Дорожно-транспортное происшествие случилось в Троицке днем 1 июня на перекрестке улиц Розы Люксембург и Северной. Столкнулись автомобили «Лада Приора» и ВАЗ-2112. «Двенадцатая» ехала впереди, а «Приора» сзади нее в попутном направлении, но водитель выехал для обгона на встречную полосу как раз в тот момент, когда ВАЗ поворачивал налево на улицу Северную. В аварии обошлось без пострадавших, но возникли споры по виновности участников. Депутат стал очевидцем ДТП и вышел из своей машины, чтобы поговорить с водителями.

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Полиция Челябинской области отрицает, что депутат из Троицка Виталий Здебский, став очевидцем ДТП, оказывал давление на инспекторов ДПС. В этом его ранее обвинил один из участников автомобильной аварии. «Сотрудники ГИБДД связались с автовладельцем „Лады“ 12-й модели и повторно уточнили все обстоятельства инцидента, также изучена составленная схема ДТП. Кроме того, были отсмотрены видеозаписи стационарных видеорегистраторов, применяемых при оформлении дорожных происшествий. Каких-либо подтверждений возможному влиянию на инспекторов дорожно-патрульной службы не установлено», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. Там добавили, что материалы дела будут доработаны с учетом замечаний водителя ВАЗ-2112. По результатам проверки будет принято обоснованное решение. Дорожно-транспортное происшествие случилось в Троицке днем 1 июня на перекрестке улиц Розы Люксембург и Северной. Столкнулись автомобили «Лада Приора» и ВАЗ-2112. «Двенадцатая» ехала впереди, а «Приора» сзади нее в попутном направлении, но водитель выехал для обгона на встречную полосу как раз в тот момент, когда ВАЗ поворачивал налево на улицу Северную. В аварии обошлось без пострадавших, но возникли споры по виновности участников. Депутат стал очевидцем ДТП и вышел из своей машины, чтобы поговорить с водителями.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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