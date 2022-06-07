В появление поганок жители увидели бесхозяйственность местных властей Фото: Илья Московец © URA.RU

В Копейске (Челябинская область) в центре города на газоне возле Сбербанка выросли грибы. Об этом жители сообщили 8 июня в социальных сетях.

«В Копейске около Сбербанка выросли грибы. Там состояние проезда и парковки такое, удивительно что камыши не выросли и утки не крякают», — написали горожане в группе «Подслушано Копейск» во «ВКонтакте» и выложили фотографию с грибами, похожими на поганки.

Ранее жители Копейска в соцсетях делились фотографиями аномального урожая грибов, который им удалось собрать после дождей. Жители ведрами собирали маслята и молодые подберезовики. Из-за обилия грибных мест копейские поселки попали в перечень самых грибных мест региона.