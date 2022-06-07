07 июня 2022

В Копейске возле Сбербанка выросли грибы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Челябинская область, наркотики, отравление, ядовитые грибы, поганка, галлюциноген
В появление поганок жители увидели бесхозяйственность местных властей Фото:

В Копейске (Челябинская область) в центре города на газоне возле Сбербанка выросли грибы. Об этом жители сообщили 8 июня в социальных сетях.

«В Копейске около Сбербанка выросли грибы. Там состояние проезда и парковки такое, удивительно что камыши не выросли и утки не крякают», — написали горожане в группе «Подслушано Копейск» во «ВКонтакте» и выложили фотографию с грибами, похожими на поганки.

Ранее жители Копейска в соцсетях делились фотографиями аномального урожая грибов, который им удалось собрать после дождей. Жители ведрами собирали маслята и молодые подберезовики. Из-за обилия грибных мест копейские поселки попали в перечень самых грибных мест региона.

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В Копейске (Челябинская область) в центре города на газоне возле Сбербанка выросли грибы. Об этом жители сообщили 8 июня в социальных сетях. «В Копейске около Сбербанка выросли грибы. Там состояние проезда и парковки такое, удивительно что камыши не выросли и утки не крякают», — написали горожане в группе «Подслушано Копейск» во «ВКонтакте» и выложили фотографию с грибами, похожими на поганки. Ранее жители Копейска в соцсетях делились фотографиями аномального урожая грибов, который им удалось собрать после дождей. Жители ведрами собирали маслята и молодые подберезовики. Из-за обилия грибных мест копейские поселки попали в перечень самых грибных мест региона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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