В челябинских лесах из-за дождей небывалый урожай грибов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Челябинской области активно делятся грибными местами. Одна из групп в соцсетях набрала уже почти семь тысяч подписчиков. Кроме фото урожая, участники сообщества рассказывают о рецептах приготовления чая из трав, варенья из шишек и сообщают о ягодных местах.

«Наша группа создана для любителей тихой охоты, ягодных сборов и знатоков трав. Мы хотим объединить всех — и заядлых знатоков и новичков. В группе нет никакой рекламы», — указано в сообществе «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» во ВКонтакте.

В правилах сообщества всем авторам поста нужно обязательно указывать грибное место, а также делиться фотографиями «грибалки». Кроме того, там же имеется запрет на публикацию фото свинушки тонкой, которую новички часто принимают за волнушку. Однако этот гриб очень ядовит.

«Если вы намерено нарушаете правила группы и выставляете фото свинухи, то вы автоматом летите в бан. Мы не можем вам запретить их есть. Но делайте это молча», — сурово пишет администратор группы, прилагая фото запрещенных грибов. Авторы надеются, что таким образом им удастся спасти здоровье читателей.

Грибы заметили в лесах Челябинской области в конце мая после обильных дождей. В соцсетях горожане рассказывали о полных ведрах грибов, которые удалось насобирать прямо за забором дачных участков.

Такой урожай был собран возле поселка Бажово в Копейске Сообщество «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» во ВКонтакте

А это фото тихой охоты в Новосинеглазово Сообщество «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» во ВКонтакте