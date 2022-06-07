На Украине погиб 61-летний контрактник из Пермского края

Прощание с Федором Мальцевым пройдет в его родном городе 9 июня Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В ходе спецоперации, которую российские войска проводят на Украине, погиб военнослужащий из города Верещагино Пермского края Федор Мальцев. 61-летний пермяк был ветераном войны в Афганистане и с марта обивал порог местного военкомата с просьбой принять его на контрактную службу в качестве добровольца. Информация о его гибели размещена на странице паблика «Сила в братстве — 59» соцсети «ВКонтакте».

«Скорбная весть пришла из Пермского краевого военкомата — во время спецоперации погиб наш боевой товарищ Федор Мальцев, прошедший нелегкую боевую службу в пограничных войсках в Афганистане. В возрасте 61 года он не стал сторонним наблюдателем, а отправился на передовую. Еще в марте 2022 года после неоднократных звонков и походов в военкомат настоял на своем участии в защите жителей Донбасса и интересов своей родины», — отмечается в сообщении. Прощание с погибшим пройдет 9 июня 2022 года в музее города Верещагино.

В конце февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на Украине. Он заявил, что ее целью является денацификация и демилитаризация этой страны, освобождение жителей Донецкой и Луганской республик от многолетнего геноцида со стороны украинских властей.