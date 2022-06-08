08 июня 2022

В Кольцово экстренно сел самолет из-за родов пассажирки

© Служба новостей «URA.RU»
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Споттинг в аэропорту Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, авиакомпания azur air, авиакомпания азур эйр, черная гортензия
В Екатеринбурге экстренно приземлился самолет Фото:

В екатеринбургском аэропорту Кольцово самолет вынужденно совершил посадку из-за родов пассажирки. Об этом рассказали очевидцы.

«Женщина начала рожать! Самолет экстренно сел», — рассказали очевидцы порталу Е1.

Пассажиры рейса «Москва — Хабаровск» авиакомпании «Аэрофлот» экстренно приземлились в Екатеринбурге. По словам очевидцев, самолет совершил посадку из-за начавшихся родов одной из пассажиров. В аэропорту Кольцово журналисту URA.RU подтвердили сообщение о посадке рейса.

Ранее URA.RU сообщало, что авиакомпания Turkish Airlines продлила ограничение на полеты в Екатеринбург. Также агентство рассказывало, что правительство РФ выделило почти три миллиарда рублей «Уральским авиалиниям».

Самолет экстренно приземлился в Екатеринбурге
Фото:

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В екатеринбургском аэропорту Кольцово самолет вынужденно совершил посадку из-за родов пассажирки. Об этом рассказали очевидцы. «Женщина начала рожать! Самолет экстренно сел», — рассказали очевидцы порталу Е1. Пассажиры рейса «Москва — Хабаровск» авиакомпании «Аэрофлот» экстренно приземлились в Екатеринбурге. По словам очевидцев, самолет совершил посадку из-за начавшихся родов одной из пассажиров. В аэропорту Кольцово журналисту URA.RU подтвердили сообщение о посадке рейса. Ранее URA.RU сообщало, что авиакомпания Turkish Airlines продлила ограничение на полеты в Екатеринбург. Также агентство рассказывало, что правительство РФ выделило почти три миллиарда рублей «Уральским авиалиниям».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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