В Кольцово экстренно сел самолет из-за родов пассажирки

Пассажиры рейса «Москва — Хабаровск» авиакомпании «Аэрофлот» экстренно приземлились в Екатеринбурге. По словам очевидцев, самолет совершил посадку из-за начавшихся родов одной из пассажиров. В аэропорту Кольцово журналисту URA.RU подтвердили сообщение о посадке рейса.
Ранее URA.RU сообщало, что авиакомпания Turkish Airlines продлила ограничение на полеты в Екатеринбург. Также агентство рассказывало, что правительство РФ выделило почти три миллиарда рублей «Уральским авиалиниям».
В екатеринбургском аэропорту Кольцово самолет вынужденно совершил посадку из-за родов пассажирки. Об этом рассказали очевидцы. «Женщина начала рожать! Самолет экстренно сел», — рассказали очевидцы порталу Е1. Пассажиры рейса «Москва — Хабаровск» авиакомпании «Аэрофлот» экстренно приземлились в Екатеринбурге. По словам очевидцев, самолет совершил посадку из-за начавшихся родов одной из пассажиров. В аэропорту Кольцово журналисту URA.RU подтвердили сообщение о посадке рейса. Ранее URA.RU сообщало, что авиакомпания Turkish Airlines продлила ограничение на полеты в Екатеринбург. Также агентство рассказывало, что правительство РФ выделило почти три миллиарда рублей «Уральским авиалиниям».