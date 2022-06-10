Депутат Буцкая анонсировала подарки с флагом РФ для новорожденных

10 июня 2022 в 16:27 Размер текста - 17 +

Госсимволика будет сопровождать россиян с рождения, сказала Татьяна Буцкая Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Новорожденным в России начнут дарить подарки с государственной символикой страны. Об этом URA.RU рассказала первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей, координатор проекта ОНФ «Время рожать» Татьяна Буцкая. «Мы сейчас в „Единой России“ отрабатываем подарок для новорожденного номер один. Уже буквально с рождения, чтобы у детишек на одежде была символика РФ, с элементами российского флага. Эти элементы патриотизма, элементы символики будут с ребенком с рождения. Это проект, который реализуется в половине регионов РФ. Но сейчас он приобретает иной смысл. Это патриот с рождения. Это маленький россиянин, он растет, и его дальше страна сопровождает», — сказала Татьяна Буцкая. Депутат подчеркнула, что товары, которые присутствуют в подарке, действительно необходимы молодым родителям. «Это все стоит денег. И мы понимаем, что для семей их бюджет особенно важен. Этот подарок — не только поддержка семьи, но и российских, в частности, региональных производителей детских товаров», — отметила зампред комитета. Парламентарий рассказала, как будут воспитывать патриотов в школах. «Нельзя сказать: а с сегодняшнего дня ты любишь Родину. Это должно пройти через всю жизнь человека. Любовь к Родине — это когда флаг поднимает весь класс, вся школа стоит, когда дети свой гимн знают, когда до дрожи в коленках, до слез в глазах. Награждение лучших ребят и различные праздники должны проходить в окружении символики нашей страны. Фотографии детей — это память на долгие годы. Важно, чтобы был флаг и герб, а не просто стоишь у серой стенки», — объяснила собеседница URA.RU. Буцкая отметила, что с сентября начнется плановая работа в школах по патриотическому воспитанию. «Школы готовы, дети готовы. Но некуда даже флаг повесить. Нужны деньги и достаточно большие, и государство в этом школы поддерживает. Закуплены флаги, гербы и флагштоки», — заключила депутат. Правительство России направит более 970 млн рублей на покупку государственной символики для 11 тысяч школ. К 2024 году гербы Российской Федерации, флаги и флагштоки будут во всех школах страны. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

Новорожденным в России начнут дарить подарки с государственной символикой страны. Об этом URA.RU рассказала первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей, координатор проекта ОНФ «Время рожать» Татьяна Буцкая. «Мы сейчас в „Единой России“ отрабатываем подарок для новорожденного номер один. Уже буквально с рождения, чтобы у детишек на одежде была символика РФ, с элементами российского флага. Эти элементы патриотизма, элементы символики будут с ребенком с рождения. Это проект, который реализуется в половине регионов РФ. Но сейчас он приобретает иной смысл. Это патриот с рождения. Это маленький россиянин, он растет, и его дальше страна сопровождает», — сказала Татьяна Буцкая. Депутат подчеркнула, что товары, которые присутствуют в подарке, действительно необходимы молодым родителям. «Это все стоит денег. И мы понимаем, что для семей их бюджет особенно важен. Этот подарок — не только поддержка семьи, но и российских, в частности, региональных производителей детских товаров», — отметила зампред комитета. Парламентарий рассказала, как будут воспитывать патриотов в школах. «Нельзя сказать: а с сегодняшнего дня ты любишь Родину. Это должно пройти через всю жизнь человека. Любовь к Родине — это когда флаг поднимает весь класс, вся школа стоит, когда дети свой гимн знают, когда до дрожи в коленках, до слез в глазах. Награждение лучших ребят и различные праздники должны проходить в окружении символики нашей страны. Фотографии детей — это память на долгие годы. Важно, чтобы был флаг и герб, а не просто стоишь у серой стенки», — объяснила собеседница URA.RU. Буцкая отметила, что с сентября начнется плановая работа в школах по патриотическому воспитанию. «Школы готовы, дети готовы. Но некуда даже флаг повесить. Нужны деньги и достаточно большие, и государство в этом школы поддерживает. Закуплены флаги, гербы и флагштоки», — заключила депутат. Правительство России направит более 970 млн рублей на покупку государственной символики для 11 тысяч школ. К 2024 году гербы Российской Федерации, флаги и флагштоки будут во всех школах страны.