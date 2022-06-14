ЛГБТ-пара хочет лишить свердловчанина родительских прав на дочь

14 июня 2022 в 18:36 Размер текста - 17 +

По словам Александра, Галина состоит в интимных отношениях с девушкой Фото: Владимир Андреев © URA.RU Житель Екатеринбурга Александр Белов пытается отстоять свое право на общение с дочерью после того, как его супруга Галина подала на развод. По словам мужчины, Галина состоит в интимной связи с девушкой. Александр рассказал URA.RU, что год назад супруга рассказала мужу о своей влюбленности в женщину. Белов подумал, что это шутка, но спустя время, жена привела домой возлюбленную, а мужа попросила покинуть квартиру. Не сумев договориться мирным путем, супруги обратились в суд. «В нашей семье происходит увлекательная история. Такое снимают только в фильмах. После семи лет брака супруга решила развестись со мной. Причина — влюбилась. Но только не в другого, а в другую. Женщину. Подумал, что это шутка, но недавно Галя привела в дом девушку Риту и заявила, что теперь они будут жить вместе, а мне лучше уйти», — говорит Белов. По словам мужчины, заключить мировое соглашение пока еще супруги не смогли. «Я предлагал супруге договориться. Дать мне время на поиски другого жилья и обсудить, как мы будем воспитывать дочь, но девушка моей супруги Рита начала вмешиваться в разговор, провоцировать. Произошла ссора. Жена отказалась заключать мировое и решила развестись через суд», — поделился Белов. Александр рассказывает и об угрозах со стороны жены и ее нынешней подруги — женщины обещают лишить его родительских прав. «Говорят, что через суд начислят мне неподъемные алименты, чтобы я не смог платить, после чего и лишат меня права общаться с дочерью. Я не богатый парень. Работаю на „Уралмашзаводе“», — делится горожанин. Мужчина настроен серьезно, так как с многими моментами в воспитании ребенка он не согласен с женой. «На днях мы договорились вместе сходить на выставку. Галина пришла туда с ребенком и Ритой. Дочке пять лет, а девушки, не стесняясь дочки, позволяли себе вольные взаимоотношения. Мне кажется, что в принципе перед ребенком взрослые должны быть сдержаннее, а тут однополая пара, где одна из них — твоя мама, позволяет себе непристойное поведение на публике, — возмущается он. Александр говорит, что не хочет лишать жену родительских прав — в любом случае она является мамой их общей дочери. «Я лишь настаиваю на том, чтобы мы договорились мирно, не ломая психику дочке», — объясняет мужчина. Редакция агентства обратилась за комментарием к Галине Беловой. На звонок корреспондента никто не ответил. Ранее URA.RU писало, что Ирина Юсупова пытается вернуть троих детей, которых Василий, муж женщины, тайно вывез в Киров. Сейчас супруги живут в разных городах. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Житель Екатеринбурга Александр Белов пытается отстоять свое право на общение с дочерью после того, как его супруга Галина подала на развод. По словам мужчины, Галина состоит в интимной связи с девушкой. Александр рассказал URA.RU, что год назад супруга рассказала мужу о своей влюбленности в женщину. Белов подумал, что это шутка, но спустя время, жена привела домой возлюбленную, а мужа попросила покинуть квартиру. Не сумев договориться мирным путем, супруги обратились в суд. «В нашей семье происходит увлекательная история. Такое снимают только в фильмах. После семи лет брака супруга решила развестись со мной. Причина — влюбилась. Но только не в другого, а в другую. Женщину. Подумал, что это шутка, но недавно Галя привела в дом девушку Риту и заявила, что теперь они будут жить вместе, а мне лучше уйти», — говорит Белов. По словам мужчины, заключить мировое соглашение пока еще супруги не смогли. «Я предлагал супруге договориться. Дать мне время на поиски другого жилья и обсудить, как мы будем воспитывать дочь, но девушка моей супруги Рита начала вмешиваться в разговор, провоцировать. Произошла ссора. Жена отказалась заключать мировое и решила развестись через суд», — поделился Белов. Александр рассказывает и об угрозах со стороны жены и ее нынешней подруги — женщины обещают лишить его родительских прав. «Говорят, что через суд начислят мне неподъемные алименты, чтобы я не смог платить, после чего и лишат меня права общаться с дочерью. Я не богатый парень. Работаю на „Уралмашзаводе“», — делится горожанин. Мужчина настроен серьезно, так как с многими моментами в воспитании ребенка он не согласен с женой. «На днях мы договорились вместе сходить на выставку. Галина пришла туда с ребенком и Ритой. Дочке пять лет, а девушки, не стесняясь дочки, позволяли себе вольные взаимоотношения. Мне кажется, что в принципе перед ребенком взрослые должны быть сдержаннее, а тут однополая пара, где одна из них — твоя мама, позволяет себе непристойное поведение на публике, — возмущается он. Александр говорит, что не хочет лишать жену родительских прав — в любом случае она является мамой их общей дочери. «Я лишь настаиваю на том, чтобы мы договорились мирно, не ломая психику дочке», — объясняет мужчина. Редакция агентства обратилась за комментарием к Галине Беловой. На звонок корреспондента никто не ответил. Ранее URA.RU писало, что Ирина Юсупова пытается вернуть троих детей, которых Василий, муж женщины, тайно вывез в Киров. Сейчас супруги живут в разных городах.