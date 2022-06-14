14 июня 2022

С уральского завода требуют сотни миллионов за секретный контракт

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Федеральные власти потребовали от уральского завода 200 миллионов за секретный контракт Фото:

Минпромторг РФ требует от «Уральского завода гражданской авиации» (УЗГА) неустойку за секретный контракт в размере 191,4 миллиона рублей. Соответствующая информация опубликована в картотеке арбитражного суда.

«О взыскании неустойки по государственному контракту № 16411.4432017.11.158 от 6 декабря 2016 года в размере 191 миллионов 462 тысяч 315 рублей. Принять исковое заявление к производству и возбудить производство по делу», — сообщается на сайте арбитража.

Оперативно получить официальный комментарий представителей завода URA.RU не удалось. Агентство направило запрос в пресс-службу УГЗА, ответ к моменту публикации не последовал.

В начале мая URA.RU писало о том, что Минпромторг выделил уральскому заводу средства на завершение производства самолета «Байкал». Данную модель должны производить на замену советских кукурузников «Ан-2». Стоимость контракта составляет почти 3,5 млрд рублей, срок окончания работ — ноябрь 2024 года. Сразу после этого завод выставил на HeadHunter свыше 50 вакансий.

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Минпромторг РФ требует от «Уральского завода гражданской авиации» (УЗГА) неустойку за секретный контракт в размере 191,4 миллиона рублей. Соответствующая информация опубликована в картотеке арбитражного суда. «О взыскании неустойки по государственному контракту № 16411.4432017.11.158 от 6 декабря 2016 года в размере 191 миллионов 462 тысяч 315 рублей. Принять исковое заявление к производству и возбудить производство по делу», — сообщается на сайте арбитража. Оперативно получить официальный комментарий представителей завода URA.RU не удалось. Агентство направило запрос в пресс-службу УГЗА, ответ к моменту публикации не последовал. В начале мая URA.RU писало о том, что Минпромторг выделил уральскому заводу средства на завершение производства самолета «Байкал». Данную модель должны производить на замену советских кукурузников «Ан-2». Стоимость контракта составляет почти 3,5 млрд рублей, срок окончания работ — ноябрь 2024 года. Сразу после этого завод выставил на HeadHunter свыше 50 вакансий.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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