Махонин заключил историческое соглашение с «Газпромом»

Газ придет в самые удаленные северные города края Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер в рамках Петербургского международного экономического форума 17 июня подписали соглашение об увеличении программы газификации в регионе. Как сообщает пресс-служба администрации губернатора, дополнительно до 2025 года будут построены 22 объекта. И газ придет в северные территории края, где его никогда не было.

«Сегодняшнее соглашение можно смело назвать историческим для Пермского края, страны и компании „Газпром“. Газ впервые появится в тех территориях, где его никогда не было: в том числе в северных Красновишерском и Чердынском округах. При этом голубое топливо придет не только в райцентры, но и в самые отдаленные уголки — в частности, в Ныроб», — приводит слова Махонина пресс-служба.

Порядка 18,5 тысяч домов в 78 населенных пунктах получат возможность подключиться к газу. Из них 10,5 тысяч домов расположены на севере края. В 2022 году из всех источников на газификацию направлено 11,6 млрд рублей. В результате реализации программы в этом году газ придет в 17 тысяч домов.

Ранее Махонин сообщал, что в рамках нового соглашения «Газпром» дополнительно вложит еще 4 млрд рублей. Пермский край сегодня является одним из лидеров по программе социальной газификации, инициированной президентом Владимиром Путиным.