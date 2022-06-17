В Свердловской области выбрали самое трезвое село за 2021 год

В Свердловской области определились Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Поселок Двуреченск (Свердловская область) победил в конкурсе «Здоровое село — территория трезвости» за 2021 год. Об этом рассказала заместитель министра здравоохранения региона Екатерина Ютяева на заседание совета «Попечительство о народной трезвости».

«Самое трезвое село в 2021 году выбирали в несколько этапов. Основные очки населенные пункты набирали за счет организации спортивных и культурно-массовых мероприятий, лекций по пропаганде трезвости, а также за проведение информационных кампаний среди жителей», — рассказала Ютяева.

Участниками конкурса стали 23 сельских поселений, не имеющих статуса муниципального образования Соревнование за звание лучшего трезвого села было создано Екатеринбургской епархией в 2008 году, мероприятия направлены на поддержание здорового образа жизни среди свердловчан. По словам замминистра здравоохранения, благодаря конкурсантам за прошедший год в Свердловской области провели около 600 спортивных мероприятий.

Ранее URA.RU сообщало, что мальчик из Свердловской области установил рекорд России совершив больше 100 выходов на брусья. Также агентство рассказывало, что регион получит 132 млн на спортивные площадки с Wi-Fi.