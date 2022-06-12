Мальчик из Свердловской области установил рекорд России

Свердловский спортсмен попал в книгу рекордов России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мальчик из Верхней Пышмы (Свердловская область) установил рекорд России, совершив 151 силовой выход на брусьях. Об этом сообщили в сообществе «Верхняя Пышма Среднеуральск 8 район» в соцсети «ВКонтакте».

«Киселев Андрей награждается за наибольшее количество силовых выходов в стойку на брусьях в России. Мальчик совершил 151 повторение», — следует из сертификата, выданного книгой рекордов России.

Юный свердловчанин установил рекорд 12 июня в Москве. Сертификат мальчику лично вручил главный редактор книги России Станислав Коненко, также на вручении присутствовал актер Михаил Пореченков.

Ранее URA.RU сообщало о одиннадцатилетнем спортсмене из Нижнего Тагила, который установил рекорд России по горизонтальному упору на согнутых руках. Также агентство рассказывало, что «Сима-Ленд» наградил девочку, трижды попавшую в книгу Гиннесса.