12 июня 2022

Мальчик из Свердловской области установил рекорд России

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-тур по РМК и Карабашу. Челябинская область, воркаут, брусья
Свердловский спортсмен попал в книгу рекордов России Фото:

Мальчик из Верхней Пышмы (Свердловская область) установил рекорд России, совершив 151 силовой выход на брусьях. Об этом сообщили в сообществе «Верхняя Пышма Среднеуральск 8 район» в соцсети «ВКонтакте».

«Киселев Андрей награждается за наибольшее количество силовых выходов в стойку на брусьях в России. Мальчик совершил 151 повторение», — следует из сертификата, выданного книгой рекордов России.

Юный свердловчанин установил рекорд 12 июня в Москве. Сертификат мальчику лично вручил главный редактор книги России Станислав Коненко, также на вручении присутствовал актер Михаил Пореченков.

Ранее URA.RU сообщало о одиннадцатилетнем спортсмене из Нижнего Тагила, который установил рекорд России по горизонтальному упору на согнутых руках. Также агентство рассказывало, что «Сима-Ленд» наградил девочку, трижды попавшую в книгу Гиннесса.

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Мальчик из Верхней Пышмы (Свердловская область) установил рекорд России, совершив 151 силовой выход на брусьях. Об этом сообщили в сообществе «Верхняя Пышма Среднеуральск 8 район» в соцсети «ВКонтакте». «Киселев Андрей награждается за наибольшее количество силовых выходов в стойку на брусьях в России. Мальчик совершил 151 повторение», — следует из сертификата, выданного книгой рекордов России. Юный свердловчанин установил рекорд 12 июня в Москве. Сертификат мальчику лично вручил главный редактор книги России Станислав Коненко, также на вручении присутствовал актер Михаил Пореченков. Ранее URA.RU сообщало о одиннадцатилетнем спортсмене из Нижнего Тагила, который установил рекорд России по горизонтальному упору на согнутых руках. Также агентство рассказывало, что «Сима-Ленд» наградил девочку, трижды попавшую в книгу Гиннесса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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