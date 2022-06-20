Жители цыганского поселка Екатеринбурга пожаловались в мэрию

Население цыганского поселка разнесло проект застройки частного сектора высотками Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Жители цыганского поселка, находящегося на ВИЗе недалеко от торгового центра «Радуга-Парк», направили в мэрию четыре тысячи жалоб на застройку территории. Екатеринбуржцы недовольны реновацией частного сектора в границах улиц Краснокамской, Коперника и Репина. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в документе обсуждения проекта.

«Во время обсуждения 213 екатеринбуржцев предложили около 4200 замечаний, причем только 20 посланий содержат одобрение проекта. В большинстве случаев горожане жалуются на отсутствие социальной инфраструктуры, многие сомневались в том, что здесь можно строить высотки, из-за близости к аэропорту Уктус. Жители предлагают изменить границы проекта, так как это должно помочь выполнить проект в срок», — сказано в документе.

Большинство замечаний мэрия отклонила, указав, что они «не подлежат учету». Однако чиновники согласились рассмотреть предложение, согласно которому данная территория больше не будет называться «цыганским поселком».

В прошлом году URA.RU писало о расселении кварталов Цыганского поселка. Жители улицы Хользунова жаловались на давление со стороны переговорщиков от стройфирм. О конфликте заявляли и жители квадрата Московская — Шаумяна, участки которых изымают ради проекта «Брусники». Также застройщика обвиняли в начале работ вплотную к частным домам.