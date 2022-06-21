Пермяки надолго оказались в душной ловушке Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Пермяки пожаловались в РЖД на условия в вагоне, в котором им пришлось ехать из Перми в Новороссийск с 12 по 15 июня. Вагон оказался старым, грязным, кондиционер не работал. Билет в купе на одного человека в таком вагоне обошелся в 13 тысяч рублей. Подробности поездки рассказала читательница URA.RU.

«Мы ехали в 325-м поезде. Вагон 14, прицепной, как и 15, 16,17. Это ужасное купе за 13 тысяч рублей с нулевыми условиями: грязно, жарко, три розетки на весь вагон. Туристы достали удлинители, но это нарушение пожарной безопасности. Биотуалета не было, но самый ад — это неработающий кондиционер, полутора суток мы ехали при 27 градусах жары. Дети задыхались, прямо в купе их родители водой поливали», — рассказала читательница URA.RU.

Женщина также рассказала, что пассажиры всю дорогу жаловались проводнице и старшей по поезду, но им отвечали, что кондиционер работает, просто не в полную силу. В итоге пассажиры сами стали открывать окна в коридоре, но проводник прошла и закрыла их на трехгранный ключ.

«Дальше в вагоне уже случился бунт. После этого приходил мастер, предложил прямо в купе открыть потолок, но, меня, у пардон, на верхней полке спит ребенок, я отказалась. А те, кто открыли, через 15 минут попросили закрыть обратно, оттуда сыпалась пыль времен, мусор, но никакой прохладой не веяло», — добавила читательница URA.RU.

В качестве извинений, по словам женщины, пассажирам предложили зарегистрироваться в программе «РЖД Бонус» и получить 2000 бонусов. Пассажирка посчитала это оскорблением и написала жалобы в РЖД. Ей пришел ответ (есть в распоряжении редакции URA.RU), что обращение перенаправлено в АО «Федеральная пассажирская компания» для рассмотрения, срок которого составит 30 дней.

Пассажиры сфотографировали градусник, на котором видно — в вагоне 26-27 градусов. Фотографии они приложили к своему обращению Читатель URA.RU

А на этом фото видны многочисленные удлинители. Такого в поезде быть не должно Читатель URA.RU

Ранее URA.RU сообщало, что в соцсетях пермяки обсуждали железнодорожный мост, который поддерживают бревна. Путепровод находится на перегоне Левшино — Балмошная.

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