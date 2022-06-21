За отказ в операции больница выплатит пермячке 200 тысяч рублей

В больнице посчитали, что показаний для операции нет, а они были Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жительница Краснокамска (Пермский край) отсудила у больницы 200 тысяч рублей за то, что ей не стали оперировать миому матки. Подробности сообщили на сайте Пермского краевого суда.

«В Краснокамской городской больнице посчитали, что миома матки средних размеров не является показанием к оперативному лечению с применением высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП). Пациентка посчитала такое решение незаконным и обратилась в суд», — рассказали в пресс-службе суда.

Чтобы определить, нужна ли пациентке операция, суд назначил судебно-медицинскую экспертизу, которая подтвердила у пациентки наличие лейомиомы — доброкачественной опухоли. А в соответствии с программой госгарантий бесплатной медицинской помощи вариантом лечения указанной миомы являются операции, относящиеся к ВМП.

Суд пришел к выводу о том, что больница незаконно отказала пациентке в операции. Кроме того, размеры ее миомы не имели значения для направления женщины на желаемую операцию. В пользу пациентки с больницы взыскали компенсацию морального вреда в размере 200 тысяч рублей. Краевой суд признал данное решение законным.

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