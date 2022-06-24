В Минобороны РФ назвали причину крушения Ил-76 под Рязанью

Ил-76 совершал учебно-тренировочный полет Фото: Анна Майорова © URA.RU

Военно-транспортный самолет Ил-76 совершил жесткую посадку из-за неисправности двигателя. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«В ходе проведения учебно-тренировочного полета без груза из-за выявленной неисправности двигателя экипажем было принято решение осуществить посадку на грунт. При соприкосновении с землей самолет частично разрушился», — цитирует РИА «Новости» заявление минобороны РФ. В министерстве отметили, что пострадавших членов экипажа отвезли в медучреждения.

О падении Ил-76 в в районе Михайловского шоссе Рязани стало известно 24 июня. На борту было девять членов экипажа. В результате катастрофы погибли три человека. Шесть человек доставили в больницу, четыре из них в тяжелом состоянии, сообщает Vse42.ru со ссылкой на «Известия».