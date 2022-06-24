В Минобороны РФ назвали причину крушения Ил-76 под Рязанью

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Всеармейский этап конкурса АрМИ-2021 «Танковый биатлон». Челябинская область, сброс воды, ил-76, военно-транспортный самолет
Ил-76 совершал учебно-тренировочный полет Фото:

Военно-транспортный самолет Ил-76 совершил жесткую посадку из-за неисправности двигателя. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«В ходе проведения учебно-тренировочного полета без груза из-за выявленной неисправности двигателя экипажем было принято решение осуществить посадку на грунт. При соприкосновении с землей самолет частично разрушился», — цитирует РИА «Новости» заявление минобороны РФ. В министерстве отметили, что пострадавших членов экипажа отвезли в медучреждения.

О падении Ил-76 в в районе Михайловского шоссе Рязани стало известно 24 июня. На борту было девять членов экипажа. В результате катастрофы погибли три человека. Шесть человек доставили в больницу, четыре из них в тяжелом состоянии, сообщает Vse42.ru со ссылкой на «Известия».

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Военно-транспортный самолет Ил-76 совершил жесткую посадку из-за неисправности двигателя. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «В ходе проведения учебно-тренировочного полета без груза из-за выявленной неисправности двигателя экипажем было принято решение осуществить посадку на грунт. При соприкосновении с землей самолет частично разрушился», — цитирует РИА «Новости» заявление минобороны РФ. В министерстве отметили, что пострадавших членов экипажа отвезли в медучреждения. О падении Ил-76 в в районе Михайловского шоссе Рязани стало известно 24 июня. На борту было девять членов экипажа. В результате катастрофы погибли три человека. Шесть человек доставили в больницу, четыре из них в тяжелом состоянии, сообщает Vse42.ru со ссылкой на «Известия».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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