В Рязани упал транспортный самолет ИЛ-76

В Рязани совершил жесткую посадку самолет ИЛ-76 (архивное фото)
В Рязани в районе Михайловского шоссе потерпел крушение транспортный самолет ИЛ-76. Предварительно, семь членов экипажа пострадали.
В районе Михайловского шоссе в Рязани транспортный самолет ИЛ-76 совершил жесткую посадку, сообщает telegram-канал SHOT. По предварительным данным, на борту находилось девять человек, семь из которых пострадали. На месте работают экстренные службы спасения. Причина крушения неизвестна.
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