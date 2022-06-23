23 июня 2022

В Рязани упал транспортный самолет ИЛ-76

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В Рязани совершил жесткую посадку самолет ИЛ-76 (архивное фото) Фото:

В Рязани в районе Михайловского шоссе потерпел крушение транспортный самолет ИЛ-76. Предварительно, семь членов экипажа пострадали.

В районе Михайловского шоссе в Рязани транспортный самолет ИЛ-76 совершил жесткую посадку, сообщает telegram-канал SHOT. По предварительным данным, на борту находилось девять человек, семь из которых пострадали. На месте работают экстренные службы спасения. Причина крушения неизвестна.

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В Рязани в районе Михайловского шоссе потерпел крушение транспортный самолет ИЛ-76. Предварительно, семь членов экипажа пострадали. В районе Михайловского шоссе в Рязани транспортный самолет ИЛ-76 совершил жесткую посадку, сообщает telegram-канал SHOT. По предварительным данным, на борту находилось девять человек, семь из которых пострадали. На месте работают экстренные службы спасения. Причина крушения неизвестна.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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