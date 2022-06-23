В Рязани упал транспортный самолет ИЛ-76 24 июня 2022 в 06:32 Размер текста - 17 + В Рязани совершил жесткую посадку самолет ИЛ-76 (архивное фото) Фото: УМВД по ХМАО-Югре В Рязани в районе Михайловского шоссе потерпел крушение транспортный самолет ИЛ-76. Предварительно, семь членов экипажа пострадали. В районе Михайловского шоссе в Рязани транспортный самолет ИЛ-76 совершил жесткую посадку, сообщает telegram-канал SHOT. По предварительным данным, на борту находилось девять человек, семь из которых пострадали. На месте работают экстренные службы спасения. Причина крушения неизвестна. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU . В Рязани в районе Михайловского шоссе потерпел крушение транспортный самолет ИЛ-76. Предварительно, семь членов экипажа пострадали. В районе Михайловского шоссе в Рязани транспортный самолет ИЛ-76 совершил жесткую посадку, сообщает telegram-канал SHOT. По предварительным данным, на борту находилось девять человек, семь из которых пострадали. На месте работают экстренные службы спасения. Причина крушения неизвестна. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям