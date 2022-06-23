Реновация в Челябинске позволит построить 2 млн «квадратов» жилья

Новое жилье может появиться на месте промплощадок, аварийного жилья и гаражных кооперативов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Челябинске насчитывается 42 территории, которые подходят под реновацию. Среди них неиспользуемые промплощадки, участки с ветхо-аварийным жильем и гаражные кооперативы. Пять пилотных проектов уже реализуются, еще 32 территории находятся в стадии анализа. Об этом рассказала замначальника Управления архитектуры Челябинска Ольга Никитина в ходе обсуждения стратегии развития Челябинска до 2035 года.

«И стратегия развития, и Генплан подразумевают отказ от разрастания города в ширину, сосредоточившись на более эффективном использовании существующих участков: площадки аварийного жилфонда, неиспользуемые промплощадки, а в перспективе и ГСК. В администрации находится в работе 42 территории, пять из них — пилотные уже реализуются. По 32 территориям собираем информацию по проценту износа многоквартирных домов, которые не признаны аварийными, устанавливаем собственников», — цитирует Ольгу Никитину издание «КП-Челябинск».

По словам Ольги Никитиной, на этих территориях можно построить около 2 млн квадратных метров жилья. В то же время замглавы Челябинска по строительству Владимир Шамне отметил, что до последнего времени город развивался в сторону Северо-Запада, жилье строили в чистых полях. Сейчас стоит задача реновации ветхо-аварийного жилья и застройки неразвитых, запущенных территорий, уточнил чиновник.

Ранее директор Южно-Уральской Корпорации жилищного строительства и ипотеки Владимир Атаманченко заявлял, что в Челябинске закончились участки для жилищного строительства. По его словам, возведению новых кварталов поможет реновация.

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