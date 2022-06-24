«СберАвто»: больше трети россиян разговаривают со своей машиной

25 июня 2022 в 12:32 Размер текста - 17 +

Российские водители признались в необычных ритуалах с машинами Фото: Анна Майорова © URA.RU Россияне рассказали о необычных привычках при пользовании автомобилем. Согласно данным исследования «СберАвто», более трети водителей разговаривают со своей машиной. «Если говорить о необычных привычках российских автолюбителей, то 50% респондентов после посещения торговых центров убирают тележки со стоянки, чтобы не поцарапать другие авто. 42% стараются парковаться в одном любимом месте, а более трети опрошенных (36%) признались, что разговаривают со своей машиной», — говорится в исследовании, которое имеется в распоряжении РИА Новости. Кроме того, у 11% респондентов обнаружилась привычка фотографировать красивые цифры километража на приборной панели автомобиля. Еще 11% опрошенных запоминают номера рядом стоящих машин на случай, если кто-то поцарапает их авто. «10% покупают кофе по пути в одном любимом кафе, а 3% стучат по капоту перед началом поездки, чтобы удостовериться, что под ним не спрятался кот или какое-то другое животное», — поделились аналитики. Наиболее популярным в числе вредных привычек оказалось управление машиной одной рукой — так делают 49% автомобилистов. Чуть больше четверти опрошенных (27%) курят в машине, а 25% отпускают язвительные замечания в адрес других водителей. 23% пользуются за рулем гаджетами. «Еще 22% автовладельцев очень редко моют автомобиль, так как не видят в этом смысла. 16% громко слушают музыку, а 2% выбрасывают мусор из окна авто», — заключили авторы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Россияне рассказали о необычных привычках при пользовании автомобилем. Согласно данным исследования «СберАвто», более трети водителей разговаривают со своей машиной. «Если говорить о необычных привычках российских автолюбителей, то 50% респондентов после посещения торговых центров убирают тележки со стоянки, чтобы не поцарапать другие авто. 42% стараются парковаться в одном любимом месте, а более трети опрошенных (36%) признались, что разговаривают со своей машиной», — говорится в исследовании, которое имеется в распоряжении РИА Новости. Кроме того, у 11% респондентов обнаружилась привычка фотографировать красивые цифры километража на приборной панели автомобиля. Еще 11% опрошенных запоминают номера рядом стоящих машин на случай, если кто-то поцарапает их авто. «10% покупают кофе по пути в одном любимом кафе, а 3% стучат по капоту перед началом поездки, чтобы удостовериться, что под ним не спрятался кот или какое-то другое животное», — поделились аналитики. Наиболее популярным в числе вредных привычек оказалось управление машиной одной рукой — так делают 49% автомобилистов. Чуть больше четверти опрошенных (27%) курят в машине, а 25% отпускают язвительные замечания в адрес других водителей. 23% пользуются за рулем гаджетами. «Еще 22% автовладельцев очень редко моют автомобиль, так как не видят в этом смысла. 16% громко слушают музыку, а 2% выбрасывают мусор из окна авто», — заключили авторы.