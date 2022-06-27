Якушев поручил следить за выплатами рабочим после бунта на заводе

Владимир Якушев потребовал следить за зарплатами работников после скандала на заводе в Екатеринбурге Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Полпред президента России в УрФО Владимир Якушев поручил немедленно реагировать на все случаи невыплаты зарплаты работникам предприятий. Соответствующее заявление он сделал на совещании с главными федеральными инспекторами в субъектах округа.

«Особое внимание должно быть уделено соблюдению работодателями трудовых прав сотрудников. Задержки заработной платы, особенно, умышленные, когда у предприятия есть деньги на счетах, но работодатель по какой-то причине не выплачивает зарплату, требуют мгновенной реакции и предметного анализа», — сказал Якушев.

В начале июня URA.RU сообщало о забастовке сотрудников УКЗ из-за долгов по зарплате. Руководство завода задерживало выплаты с октября 2021 года. По словам начальника одного из цехов, у завода накопились многочисленные долги и перед поставщиками инструментов и запчастей. После невыполненных обещаний со стороны руководства по начислению выплат десятки сотрудников приняли решение уволиться и перейти на другой уральский завод. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту невыплаты зарплаты.