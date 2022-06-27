Якушев поручил следить за выплатами рабочим после бунта на заводе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Визит Полпреда УрФО Владимира Якушева в офис СКБ-Контур. Екатеринбург, якушев владимир, полпред, полпред урфо
Владимир Якушев потребовал следить за зарплатами работников после скандала на заводе в Екатеринбурге Фото:

Полпред президента России в УрФО Владимир Якушев поручил немедленно реагировать на все случаи невыплаты зарплаты работникам предприятий. Соответствующее заявление он сделал на совещании с главными федеральными инспекторами в субъектах округа.

«Особое внимание должно быть уделено соблюдению работодателями трудовых прав сотрудников. Задержки заработной платы, особенно, умышленные, когда у предприятия есть деньги на счетах, но работодатель по какой-то причине не выплачивает зарплату, требуют мгновенной реакции и предметного анализа», — сказал Якушев.

В начале июня URA.RU сообщало о забастовке сотрудников УКЗ из-за долгов по зарплате. Руководство завода задерживало выплаты с октября 2021 года. По словам начальника одного из цехов, у завода накопились многочисленные долги и перед поставщиками инструментов и запчастей. После невыполненных обещаний со стороны руководства по начислению выплат десятки сотрудников приняли решение уволиться и перейти на другой уральский завод. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту невыплаты зарплаты.

Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво».

Полпред президента России в УрФО Владимир Якушев поручил немедленно реагировать на все случаи невыплаты зарплаты работникам предприятий. Соответствующее заявление он сделал на совещании с главными федеральными инспекторами в субъектах округа. «Особое внимание должно быть уделено соблюдению работодателями трудовых прав сотрудников. Задержки заработной платы, особенно, умышленные, когда у предприятия есть деньги на счетах, но работодатель по какой-то причине не выплачивает зарплату, требуют мгновенной реакции и предметного анализа», — сказал Якушев. В начале июня URA.RU сообщало о забастовке сотрудников УКЗ из-за долгов по зарплате. Руководство завода задерживало выплаты с октября 2021 года. По словам начальника одного из цехов, у завода накопились многочисленные долги и перед поставщиками инструментов и запчастей. После невыполненных обещаний со стороны руководства по начислению выплат десятки сотрудников приняли решение уволиться и перейти на другой уральский завод. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту невыплаты зарплаты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...