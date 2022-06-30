30 июня 2022

Челябинец попросил хирургов сделать ему уши эльфа

© Служба новостей «URA.RU»
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Парад в честь Дня Святого Патрика на Арбате. Москва, праздник, прогулка, арбат, гуляния, карнавал, шествие, день святого патрика, студенты, молодежь, эльф
Челябинские хирурги предупредили об опасности нестандартно менять свою внешность Фото:

Житель Челябинска обратился к пластическим хирургам с просьбой сделать ему «уши как у эльфа». Как рассказал URA.RU врач Игорь Васильев, это не единственная необычная просьба пациентов.

«Очень настойчиво один челябинец просил сделать ему эльфийские уши. Отказал ему, поскольку часто такие операции сопряжены с нежелательными последствиями», — сообщил Васильев.

По словам собеседника, челябинцы редко обращаются в клинику с необычными пожеланиями. Среди таких — просьба сделать «губы дьявола» и увеличить ягодицы, чтобы «как у Ким Кардашьян». Этот тип операций подразумевает липофилинг, то есть увеличение объема ягодиц с помощью пересадки собственной жировой ткани. От хирурга потребуется придать части тела непропорциональные размеры.

Чаще всего врачи в таких просьбах отказывают, нацеливаясь на коррекцию в рамках границ естественного подхода. Васильев отметил: нестандартные операции технически слабо отработаны, что увеличивает риск проблем. Кроме того, если пациент захочет вернуть себе первоначальный вид, это вряд ли получится сделать.

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Житель Челябинска обратился к пластическим хирургам с просьбой сделать ему «уши как у эльфа». Как рассказал URA.RU врач Игорь Васильев, это не единственная необычная просьба пациентов. «Очень настойчиво один челябинец просил сделать ему эльфийские уши. Отказал ему, поскольку часто такие операции сопряжены с нежелательными последствиями», — сообщил Васильев. По словам собеседника, челябинцы редко обращаются в клинику с необычными пожеланиями. Среди таких — просьба сделать «губы дьявола» и увеличить ягодицы, чтобы «как у Ким Кардашьян». Этот тип операций подразумевает липофилинг, то есть увеличение объема ягодиц с помощью пересадки собственной жировой ткани. От хирурга потребуется придать части тела непропорциональные размеры. Чаще всего врачи в таких просьбах отказывают, нацеливаясь на коррекцию в рамках границ естественного подхода. Васильев отметил: нестандартные операции технически слабо отработаны, что увеличивает риск проблем. Кроме того, если пациент захочет вернуть себе первоначальный вид, это вряд ли получится сделать.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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