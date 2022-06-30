Челябинец попросил хирургов сделать ему уши эльфа

Челябинские хирурги предупредили об опасности нестандартно менять свою внешность Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Житель Челябинска обратился к пластическим хирургам с просьбой сделать ему «уши как у эльфа». Как рассказал URA.RU врач Игорь Васильев, это не единственная необычная просьба пациентов.

«Очень настойчиво один челябинец просил сделать ему эльфийские уши. Отказал ему, поскольку часто такие операции сопряжены с нежелательными последствиями», — сообщил Васильев.

По словам собеседника, челябинцы редко обращаются в клинику с необычными пожеланиями. Среди таких — просьба сделать «губы дьявола» и увеличить ягодицы, чтобы «как у Ким Кардашьян». Этот тип операций подразумевает липофилинг, то есть увеличение объема ягодиц с помощью пересадки собственной жировой ткани. От хирурга потребуется придать части тела непропорциональные размеры.

Чаще всего врачи в таких просьбах отказывают, нацеливаясь на коррекцию в рамках границ естественного подхода. Васильев отметил: нестандартные операции технически слабо отработаны, что увеличивает риск проблем. Кроме того, если пациент захочет вернуть себе первоначальный вид, это вряд ли получится сделать.