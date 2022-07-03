03 июля 2022

Силовики готовятся провести спецоперацию в Челябинске

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Магнитогорск, полиция
Операция будет направлена на выявление и уничтожение наркотиков растительного происхождения Фото:

В Челябинске силовые структуры готовятся провести спецоперацию, направленную на выявление и уничтожения наркотиков. Вопрос о ее проведении обсудили на заседании межведомственной комиссии по профилактике наркомании, сообщили URA.RU в пресс-службе администрации города.

«Анализ оперативной обстановки на территории Челябинска свидетельствует о том, что среди лиц, употребляющих наркотические средства, актуальны наркотики растительного происхождения. В целях выявления и уничтожения очагов их произрастания в период июль—август 2022 года будет проведена комплексная оперативно-профилактическая операция „Мак-2022“», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии.

В мэрии отметили, что полицейскими продолжается работа по выявлению и ликвидации каналов поставок в Челябинск и регион наркотических средств. Однако наркоситуация в городе сохраняет негативные тенденции.

Ранее силовиками в Челябинске была задержана организованная преступная группировка из 10 человек, которая продавала сильнодействующие наркотики. Участники группировки больше года распространяли наркотики по городу. Им грозит до 20 лет колонии строгого режима.

Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог».

В Челябинске силовые структуры готовятся провести спецоперацию, направленную на выявление и уничтожения наркотиков. Вопрос о ее проведении обсудили на заседании межведомственной комиссии по профилактике наркомании, сообщили URA.RU в пресс-службе администрации города. «Анализ оперативной обстановки на территории Челябинска свидетельствует о том, что среди лиц, употребляющих наркотические средства, актуальны наркотики растительного происхождения. В целях выявления и уничтожения очагов их произрастания в период июль—август 2022 года будет проведена комплексная оперативно-профилактическая операция „Мак-2022“», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии. В мэрии отметили, что полицейскими продолжается работа по выявлению и ликвидации каналов поставок в Челябинск и регион наркотических средств. Однако наркоситуация в городе сохраняет негативные тенденции. Ранее силовиками в Челябинске была задержана организованная преступная группировка из 10 человек, которая продавала сильнодействующие наркотики. Участники группировки больше года распространяли наркотики по городу. Им грозит до 20 лет колонии строгого режима.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...