Силовики готовятся провести спецоперацию в Челябинске

Операция будет направлена на выявление и уничтожение наркотиков растительного происхождения Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинске силовые структуры готовятся провести спецоперацию, направленную на выявление и уничтожения наркотиков. Вопрос о ее проведении обсудили на заседании межведомственной комиссии по профилактике наркомании, сообщили URA.RU в пресс-службе администрации города.

«Анализ оперативной обстановки на территории Челябинска свидетельствует о том, что среди лиц, употребляющих наркотические средства, актуальны наркотики растительного происхождения. В целях выявления и уничтожения очагов их произрастания в период июль—август 2022 года будет проведена комплексная оперативно-профилактическая операция „Мак-2022“», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии.

В мэрии отметили, что полицейскими продолжается работа по выявлению и ликвидации каналов поставок в Челябинск и регион наркотических средств. Однако наркоситуация в городе сохраняет негативные тенденции.

Ранее силовиками в Челябинске была задержана организованная преступная группировка из 10 человек, которая продавала сильнодействующие наркотики. Участники группировки больше года распространяли наркотики по городу. Им грозит до 20 лет колонии строгого режима.