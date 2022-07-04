Браконьеров с поличным задержал инспектор магнитогорской рыбоохраны (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Двое жителей Магнитогорска (Челябинская область) браконьерствовали на озере Чебачье-2 и незаконно выловили рыбу стоимостью в два миллиона рублей. Об этом URA.RU сообщил начальник отдела госконтроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по региону Владимир Борисов.

«1 ноября 2021 года двое жителей Магнитогорска договорились о совместной добыче рыбы на озере Чебачье-2 (памятник природы), расположенном в Верхнеуральском районе. Один из браконьеров управлял лодкой „Таймень“, а другой сбрасывал рыболовную сеть и выбирал из воды пойманную рыбу», — рассказал URA.RU Борисов.

Злоумышленники за сутки незаконно выловили 1 тыс. 119 экземпляров пеляди, два карпа и были задержаны инспектором магнитогорской рыбоохраны. Браконьеры причинили особо крупный ущерб государству в лице Нижнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству на общую сумму 2 млн 73 тыс. 850 рублей.

Верхнеуральский районный суд приговорил двоих жителей Магнитогорска по ч.3 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча водных биологических ресурсов) к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Суд также постановил взыскать с подсудимых арестованные средства на банковских счетах и имущество: лодку «Таймень», холодильник, телевизоры, морозильную камеру и стиральную машинку.

Рыбу незаконно выловили с помощью лесковых сетей длиною в 210 метров Фото: Отдел госконтроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по Челябинской области