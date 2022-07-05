05 июля 2022

Свердловчанку, задушившую младенца, оставили на свободе

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу МУП
Суд не стал приговаривать свердловчанку к реальному лишению свободы Фото:

Жительницу Краснотурьинска (Свердловская область) не стали отправлять в колонию за случайное убийство младенца во сне, а ограничили ее свободу на 10 месяцев. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«Краснотурьинский городской суд назначил местной жительнице наказание в виде ограничения свободы сроком на 10 месяцев», — говорится в сообщении прокуратуры. Там отметили, что в мае 2022 года женщина во сне легла на свою двухмесячную дочь, тем самым задушив ее. В суде она полностью признала вину и рассказала, что убила младенца случайно.

В СУ Следственного комитета России по Свердловской области URA.RU сообщили, что дело смогли расследовать в кратчайшие сроки. Следователи осмотрели место смерти младенца и провели экспертизу, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего, после чего направили дело в суд.

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Жительницу Краснотурьинска (Свердловская область) не стали отправлять в колонию за случайное убийство младенца во сне, а ограничили ее свободу на 10 месяцев. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Краснотурьинский городской суд назначил местной жительнице наказание в виде ограничения свободы сроком на 10 месяцев», — говорится в сообщении прокуратуры. Там отметили, что в мае 2022 года женщина во сне легла на свою двухмесячную дочь, тем самым задушив ее. В суде она полностью признала вину и рассказала, что убила младенца случайно. В СУ Следственного комитета России по Свердловской области URA.RU сообщили, что дело смогли расследовать в кратчайшие сроки. Следователи осмотрели место смерти младенца и провели экспертизу, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего, после чего направили дело в суд.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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