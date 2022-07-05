Главе челябинского ПФР запретили покидать свою квартиру

06 июля 2022 в 16:27 Размер текста - 17 +

У Виктора Чернобровина есть коттедж, но прописан он в квартире, где и отбывает домашний арест Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Уголовные дела в челябинском Пенсионном фонде России Челябинский областной суд продлил срок домашнего ареста для управляющего региональным отделением Пенсионного фонда России Виктора Чернобровина. По данным источника в суде, отбывать меру пресечения обвиняемый в получении взяток чиновник продолжит в своей квартире. Информацию о рассмотрении ходатайства следователя в суде URA.RU подтвердили в прокуратуре Челябинской области. «Обвиняемому 6 июля продлена мера пресечения до 13 августа. Прокурором данное ходатайство поддержано» — рассказали в прокуратуре. Второму соучастнику, начальнику АХЧ отделения Рудольфу Зайцеву также 6 июля продлен срок содержания под домашним арестом, но до 12 октября 2022 года. Третьему соучастнику, заместителю руководителя регионального отделения ПРФ Александру Орехову меру пресечения продлили ранее в связи с тем что уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения. По версии следствия, обвиняемые в период 2017—2021 годов получили взятки на сумму около 30 млн рублей от представителя охранной организации за заключение договоров на охрану подразделений фонда. Кроме того, по данным следствия, руководителем регионального отделения ПРФ приобретены два здания под нужды отделов по завышенной стоимости. Преступление выявлено сотрудниками УМВД России Челябинску, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела. Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог» .

Челябинский областной суд продлил срок домашнего ареста для управляющего региональным отделением Пенсионного фонда России Виктора Чернобровина. По данным источника в суде, отбывать меру пресечения обвиняемый в получении взяток чиновник продолжит в своей квартире. Информацию о рассмотрении ходатайства следователя в суде URA.RU подтвердили в прокуратуре Челябинской области. «Обвиняемому 6 июля продлена мера пресечения до 13 августа. Прокурором данное ходатайство поддержано» — рассказали в прокуратуре. Второму соучастнику, начальнику АХЧ отделения Рудольфу Зайцеву также 6 июля продлен срок содержания под домашним арестом, но до 12 октября 2022 года. Третьему соучастнику, заместителю руководителя регионального отделения ПРФ Александру Орехову меру пресечения продлили ранее в связи с тем что уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения. По версии следствия, обвиняемые в период 2017—2021 годов получили взятки на сумму около 30 млн рублей от представителя охранной организации за заключение договоров на охрану подразделений фонда. Кроме того, по данным следствия, руководителем регионального отделения ПРФ приобретены два здания под нужды отделов по завышенной стоимости. Преступление выявлено сотрудниками УМВД России Челябинску, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.