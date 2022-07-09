В Березниках в ночном пожаре погибли люди

10 июля 2022 в 12:15 Размер текста - 17 +

В пермском городе Березники ночью в пожаре погибли люди Фото: Алексей Глазырин © URA.RU В городе Березники (Пермский край) ночью 10 июля после пожара в частном доме обнаружили погибших. Об этом сообщили в ГУ МЧС РФ по Пермскому краю. «10 июля 2022 года в 01 час. 05 мин. (мст) поступило сообщение о загорании в частном жилом доме по адресу: г. Березники, ул. Карла Либкнехта. <…> К сожалению, на пожаре имеются погибшие», — информирует пресс-служба МЧС. Огонь охватил двухэтажный частный дом. Пожарные прибыли на место происшествия в 01:16. Потушить огонь им удалось в 01:55. В ликвидации огня участвовали 15 человек и 4 пожарные машины. Площадь пожара составила 40 квадратов. О том, сколько людей погибло в результате ЧП, не сообщается. Сотрудники МЧС выясняют причину возгорания. Ранее URA.RU сообщало, что в городе Соликамске Пермского края из-за пожара пострадали дети. Семья с тремя детьми была доставлена в больницу после возгорания в квартире. Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П» .

В городе Березники (Пермский край) ночью 10 июля после пожара в частном доме обнаружили погибших. Об этом сообщили в ГУ МЧС РФ по Пермскому краю. «10 июля 2022 года в 01 час. 05 мин. (мст) поступило сообщение о загорании в частном жилом доме по адресу: г. Березники, ул. Карла Либкнехта. <…> К сожалению, на пожаре имеются погибшие», — информирует пресс-служба МЧС. Огонь охватил двухэтажный частный дом. Пожарные прибыли на место происшествия в 01:16. Потушить огонь им удалось в 01:55. В ликвидации огня участвовали 15 человек и 4 пожарные машины. Площадь пожара составила 40 квадратов. О том, сколько людей погибло в результате ЧП, не сообщается. Сотрудники МЧС выясняют причину возгорания. Ранее URA.RU сообщало, что в городе Соликамске Пермского края из-за пожара пострадали дети. Семья с тремя детьми была доставлена в больницу после возгорания в квартире.