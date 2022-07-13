Посланник Козицына получил пост в свердловской власти

Алексей Свалов впервые предстал в статусе депутата Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Начальник управления общественных связей УГМК Алексей Свалов официально стал депутатом заксобрания Свердловской области. На первом для себя заседании парламента он принес торжественную присягу, передает корреспондент URA.RU. Источники агентства еще в середине июня предсказывали Свалову переход в заксо.

«Клянусь честно и добросовестно исполнять обязанности депутата законодательного собрания, соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные законы, Устав и законы Свердловской области», — впервые выступил Свалов с трибуны парламента. Спикер заксо Людмила Бабушкина тепло приветствовала нового коллегу: «Мы поздравляем вас со вступлением в наши ряды, желаем успехов в депутатской деятельности на благо жителей области и вашего избирательного округа».

На протяжении последних пяти лет Свалов — глава пиар-службы УГМК и доверенное лицо гендиректора Андрея Козицына. В парламенте Свалов занял место опытного единоросса Владимира Анисимова, сложившего депутатские полномочия 28 июня по собственному желанию. В политтусовке обсуждают, что перед этим ветерану областной политики сделали привлекательное предложение — пообещали выгодно трудоустроить. По другой версии, хорошее место работы гарантировали его сыну.

Отставке Анисимова предшествовал политический скандал, продолжавшийся несколько месяцев. По итогам выборов-2021 он занял депутатское кресло, хотя областные власти обещали мандат другому человеку — полковнику внутренней службы в отставке Алексею Таврунову, протеже губернатора Евгения Куйвашева. С Анисимовым торговались (переговоры вел тогдашний вице-губернатор Сергей Бидонько), но депутат отверг все предложения. В итоге Таврунов в заксо так и не попал.

Перед дебютным заседанием Алексей Свалов получил пару наставлений от первого вице-спикера Аркадия Чернецкого Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Соседями Свалова по депутатскому креслу станут директор ООО «Киберсталь» Алексей Дронов и зампред комитета по экологии Владимир Рябцун. Оба, впрочем, сегодня отсутствуют по производственной необходимости Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU