Посланник Козицына получил пост в свердловской власти

Начальник управления общественных связей УГМК Алексей Свалов официально стал депутатом заксобрания Свердловской области. На первом для себя заседании парламента он принес торжественную присягу, передает корреспондент URA.RU. Источники агентства еще в середине июня предсказывали Свалову переход в заксо.
«Клянусь честно и добросовестно исполнять обязанности депутата законодательного собрания, соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные законы, Устав и законы Свердловской области», — впервые выступил Свалов с трибуны парламента. Спикер заксо Людмила Бабушкина тепло приветствовала нового коллегу: «Мы поздравляем вас со вступлением в наши ряды, желаем успехов в депутатской деятельности на благо жителей области и вашего избирательного округа».
На протяжении последних пяти лет Свалов — глава пиар-службы УГМК и доверенное лицо гендиректора Андрея Козицына. В парламенте Свалов занял место опытного единоросса Владимира Анисимова, сложившего депутатские полномочия 28 июня по собственному желанию. В политтусовке обсуждают, что перед этим ветерану областной политики сделали привлекательное предложение — пообещали выгодно трудоустроить. По другой версии, хорошее место работы гарантировали его сыну.
Отставке Анисимова предшествовал политический скандал, продолжавшийся несколько месяцев. По итогам выборов-2021 он занял депутатское кресло, хотя областные власти обещали мандат другому человеку — полковнику внутренней службы в отставке Алексею Таврунову, протеже губернатора Евгения Куйвашева. С Анисимовым торговались (переговоры вел тогдашний вице-губернатор Сергей Бидонько), но депутат отверг все предложения. В итоге Таврунов в заксо так и не попал.
Перед дебютным заседанием Алексей Свалов получил пару наставлений от первого вице-спикера Аркадия Чернецкого
Соседями Свалова по депутатскому креслу станут директор ООО «Киберсталь» Алексей Дронов и зампред комитета по экологии Владимир Рябцун. Оба, впрочем, сегодня отсутствуют по производственной необходимости
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Начальник управления общественных связей УГМК Алексей Свалов официально стал депутатом заксобрания Свердловской области. На первом для себя заседании парламента он принес торжественную присягу, передает корреспондент URA.RU. Источники агентства еще в середине июня предсказывали Свалову переход в заксо. «Клянусь честно и добросовестно исполнять обязанности депутата законодательного собрания, соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные законы, Устав и законы Свердловской области», — впервые выступил Свалов с трибуны парламента. Спикер заксо Людмила Бабушкина тепло приветствовала нового коллегу: «Мы поздравляем вас со вступлением в наши ряды, желаем успехов в депутатской деятельности на благо жителей области и вашего избирательного округа». На протяжении последних пяти лет Свалов — глава пиар-службы УГМК и доверенное лицо гендиректора Андрея Козицына. В парламенте Свалов занял место опытного единоросса Владимира Анисимова, сложившего депутатские полномочия 28 июня по собственному желанию. В политтусовке обсуждают, что перед этим ветерану областной политики сделали привлекательное предложение — пообещали выгодно трудоустроить. По другой версии, хорошее место работы гарантировали его сыну. Отставке Анисимова предшествовал политический скандал, продолжавшийся несколько месяцев. По итогам выборов-2021 он занял депутатское кресло, хотя областные власти обещали мандат другому человеку — полковнику внутренней службы в отставке Алексею Таврунову, протеже губернатора Евгения Куйвашева. С Анисимовым торговались (переговоры вел тогдашний вице-губернатор Сергей Бидонько), но депутат отверг все предложения. В итоге Таврунов в заксо так и не попал.