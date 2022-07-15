CAS одобрил отстранение российских клубов от еврокубков

Российские футбольные клубы не допустили к участию в еврокубках Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Международный спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию российских футбольных клубов в связи с их отстранением от еврокубков. Суд также отклонил аналогичную апелляцию со стороны Российского футбольного союза (РФС).

«CAS в Лозанне отклонил апелляцию России на решение УЕФА об отстранении от международных турниров в сезоне-2022/23. Заявление в CAS подавали петербургский „Зенит“, московские ЦСКА и „Динамо“, футбольный клуб „Сочи“, а также Российский футбольный союз, отстаивающий интересы сборных команд», — сообщает sport24 .

Решение об отстранении российских футбольных клубов 2 мая приняли в УЕФА, пишет RT. Ранее в ходе конгресса FIFA было принято решение не исключать Россию из рядов организации, сообщает «Национальная служба новостей».