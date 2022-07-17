Глава Курской области объяснил выстрелы на границе с Украиной

Звуки выстрелов на границе Глушковского района Курской области с Сумской областью Украины слышны из-за начала выполнения боевых задача Вооруженных сил РФ. Об этом заявил губернатор Курской области Роман Старовойт.
«Наши военные приступили к выполнению боевых задач в рамках СВО на границе Глушковского района с Сумской областью. Именно поэтому здесь слышны выстрелы», — написал Роман Старовойт в своем telegram-канале, попросив граждан сохранять спокойствие.
Из-за участившихся обстрелов украинской стороной Россия проводит вынужденную специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Российские военные не причиняют вреда гражданским лицам, а часто — спасают их из-под обстрелов ВСУ.
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Звуки выстрелов на границе Глушковского района Курской области с Сумской областью Украины слышны из-за начала выполнения боевых задача Вооруженных сил РФ. Об этом заявил губернатор Курской области Роман Старовойт. «Наши военные приступили к выполнению боевых задач в рамках СВО на границе Глушковского района с Сумской областью. Именно поэтому здесь слышны выстрелы», — написал Роман Старовойт в своем telegram-канале, попросив граждан сохранять спокойствие. Ранее стало известно, что ВСУ обстреляли село Дроновка в Глушковском районе Курской области. Предварительно насчитали больше 25 прилетов. При этом пострадавших нет. 16 июля ВСУ обстреляли поселок Теткино. Сенатор Андрей Клишас призвал жестко ответить Украине на обстрел российских городов. Из-за участившихся обстрелов украинской стороной Россия проводит вынужденную специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Российские военные не причиняют вреда гражданским лицам, а часто — спасают их из-под обстрелов ВСУ.