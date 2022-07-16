Клишас призвал жестко ответить ВСУ на обстрел российских городов

16 июля 2022 в 13:02 Размер текста - 17 +

Андрей Клишас высказался о принятии дополнительных мер Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине России необходимо жестко отвечать на агрессию украинских военных в отношении мирных граждан РФ. Такого мнения придерживается председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. «Без ответных жестких действий, а не просто предупреждений, обстрелы нашей территории будут продолжаться», — коротко пояснил он. Информация есть в telegram-канале Клишаса. Ранее ВСУ неоднократно обстреливали соседние с Украиной области. В Курской области 16 июля пострадал поселок Теткино, однако о жертвах не сообщалось. 15 июля украинские военные сбросили бомбу с квадрокоптера на белгородскую библиотеку. В результате инцидента жертв нет, добавляет «Национальная служб новостей». В этот же день ВСУ обстреляли приграничное село Некислицы Севского района Брянской области, сообщает телеканал 360. Из-за участившихся обстрелов украинской стороной Россия проводит вынужденную специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Российские военные не причиняют вреда гражданским лицам, а часто — спасают их из-под обстрелов ВСУ. Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян — спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест!

России необходимо жестко отвечать на агрессию украинских военных в отношении мирных граждан РФ. Такого мнения придерживается председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. «Без ответных жестких действий, а не просто предупреждений, обстрелы нашей территории будут продолжаться», — коротко пояснил он. Информация есть в telegram-канале Клишаса. Ранее ВСУ неоднократно обстреливали соседние с Украиной области. В Курской области 16 июля пострадал поселок Теткино, однако о жертвах не сообщалось. 15 июля украинские военные сбросили бомбу с квадрокоптера на белгородскую библиотеку. В результате инцидента жертв нет, добавляет «Национальная служб новостей». В этот же день ВСУ обстреляли приграничное село Некислицы Севского района Брянской области, сообщает телеканал 360. Из-за участившихся обстрелов украинской стороной Россия проводит вынужденную специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Российские военные не причиняют вреда гражданским лицам, а часто — спасают их из-под обстрелов ВСУ.