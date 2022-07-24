Для соратника экс-мэра Челябинска запросили 11 лет колонии

Евгений Пашков не признает вину в получении взяток Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Задержан экс-мэр Челябинска Тефтелев

Гособвинение запросило 11 лет колонии строгого режима для бывшего начальника управления капитального строительства администрации Челябинска Евгения Пашкова, обвиняемого в получении взятки. Такую позицию прокуратура озвучила в ходе прений сторон в Центральном районном суде Челябинска, где дело рассматривается второй раз после отмены первого приговора в областном суде.

«Государственный обвинитель попросил признать подсудимого виновным в получении взятки и назначить ему наказание в виде 11 лет лишения свободы со штрафом 75 млн рублей, с лишением права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления сроком на 10 лет. Кроме того, к обвиняемому предъявлен иск о взыскании половины суммы взятки, полученной совместно с бывшим главой Челябинска, в размере 1,25 млн рублей», — рассказала URA.RU старший помощник прокурора области Наталья Мамаева.

По версии следствия, с сентября 2015 по апрель 2019 года подсудимый вместе с экс-мэром Евгением Тефтелевым получил от руководителя строительной организации, депутата гордумы Челябинска Сергея Селещука взятку в 2,5 млн рублей за получение контракта на строительство школы в микрорайоне Парковый. Пашкова и его бывшего начальника ФСБ задержала в конце 2019 года. Тефтелев практически сразу пошел на сотрудничество со следствием, отделавшись мягким приговором. Кроме того, он так и не отправился в колонию строгого режима, отбывая срок на территории СИЗО-1.

Пашков вину не признал, заявляя, что был лишь посредником во взятках Тефтелева, и получил восемь лет колонии строгого режима. Однако Челябинский облсуд 6 сентября прошлого года отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение. Пашков с 2019 по апрель 2022 года находился в СИЗО, затем его отпустили под домашний арест.