19 июля 2022

В Пермском крае водолазы ищут утонувшего мужчину. Фото

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Клипарт. Магнитогорск, водолазы, поиски
Спасатели ведут поиски жителя села Березовка, утонувшего в пруду Фото:

В Кунгурском муниципальном округе (Пермский край) водолазы-спасатели приступили к поиску утонувшего мужчины. На странице кунгурской службы спасения в соцсети «ВКонтакте» сообщается, что житель села Березовка утонул в местном пруду.

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«19 июля на телефон поисково — спасательной службы кунгурского муниципального округа поступил звонок от отдела общественной безопасности администрации Березовского муниципального округа с просьбой провести поиски на пруду в с. Березовка ранее утонувшего мужчины 1988 года рождения», — сообщается в соцсети. Пока поиски погибшего не принесли результата.

В мае кунгурским спасателям пришлось выезжать на поиски 21-летнего молодого человека, прыгнувшего с моста в реку. Житель Прикамья был обнаружен погибшим лишь спустя несколько дней. В середине июля в Кунгурском округе утонул 59-летний мужчина. Его тело из реки Сылва достали местные жители.

Поиски погибшего пока не увенчались успехом
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В Кунгурском муниципальном округе (Пермский край) водолазы-спасатели приступили к поиску утонувшего мужчины. На странице кунгурской службы спасения в соцсети «ВКонтакте» сообщается, что житель села Березовка утонул в местном пруду. «19 июля на телефон поисково — спасательной службы кунгурского муниципального округа поступил звонок от отдела общественной безопасности администрации Березовского муниципального округа с просьбой провести поиски на пруду в с. Березовка ранее утонувшего мужчины 1988 года рождения», — сообщается в соцсети. Пока поиски погибшего не принесли результата. В мае кунгурским спасателям пришлось выезжать на поиски 21-летнего молодого человека, прыгнувшего с моста в реку. Житель Прикамья был обнаружен погибшим лишь спустя несколько дней. В середине июля в Кунгурском округе утонул 59-летний мужчина. Его тело из реки Сылва достали местные жители.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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