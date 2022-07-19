Спасатели ведут поиски жителя села Березовка, утонувшего в пруду Фото: Илья Московец © URA.RU

В Кунгурском муниципальном округе (Пермский край) водолазы-спасатели приступили к поиску утонувшего мужчины. На странице кунгурской службы спасения в соцсети «ВКонтакте» сообщается, что житель села Березовка утонул в местном пруду.

«19 июля на телефон поисково — спасательной службы кунгурского муниципального округа поступил звонок от отдела общественной безопасности администрации Березовского муниципального округа с просьбой провести поиски на пруду в с. Березовка ранее утонувшего мужчины 1988 года рождения», — сообщается в соцсети. Пока поиски погибшего не принесли результата.

В мае кунгурским спасателям пришлось выезжать на поиски 21-летнего молодого человека, прыгнувшего с моста в реку. Житель Прикамья был обнаружен погибшим лишь спустя несколько дней. В середине июля в Кунгурском округе утонул 59-летний мужчина. Его тело из реки Сылва достали местные жители.

Поиски погибшего пока не увенчались успехом Фото: страница поисково — спасательной службы Кунгурского муниципального округа, «ВКонтакте»