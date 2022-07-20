В Челябинской области выросла смертность от COVID

За сутки в Челябинской области умерло от коронавируса четыре человека Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Челябинской области к 21 июля выросла смертность от заболевания коронавирусом, за сутки скончалось четыре человека. Как следует из данных минздрава региона, 20 июля был зарегистрирован только один смертельный случай.

«За прошедшие сутки умерло четыре человека. От COVID-19 — четыре человека, от других причин — ноль человек», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного минздрава.

В министерстве отметили, что параллельно с количеством умерших, растет и число заразившихся. Так по состоянию на 21 июля в регионе отмечено 126 новых случаев заражения. В то время, как 20 числа их было 120. За сутки в области проведено 6 707 тестов на COVID-19.

Рост числа заболевших COVID-19 связан с распространением нового штамма коронавируса «Оммикрон». Вирусологи отмечают, что вакцина, которая помогала от изначальных штаммов коронавируса, не так эффективна от его мутировавшей версией. К тому же, ученые выявили новый штамм «Кентавр». Он более заразный, однако переносится человеком гораздо легче.