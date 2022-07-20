Антимонопольщики пригрозили начальнику пермского ГУФСИН

УФАС выявило нарушение в действиях пермской колонии Фото: Анастасия Яковлева free © URA.RU

УФАС выявило нарушение закона в действиях пермской колонии и рекомендовало начальнику регионального ГУФСИН Юрию Лымарю уведомить все тюрьмы региона о недопустимости подобного. Претензии у антимонопольщиков возникли к ИК-4, расположенной в Ныробе. Ее руководство отказало компании в установке оборудования на территории тюрьмы для оказания услуг телефонной связи осужденным. Между тем в ИК уже работает другой оператор.

«Выбор компании, которой предоставляется право размещения оборудования для организации телефонных разговоров на территории колонии, не может регламентироваться Законом о контрактной системе. Следовательно, законных оснований отказывать оператору связи в размещении его оборудования на территории исправительной колонии не было», — пояснила заместитель руководителя Пермского УФАС России Анастасия Белова. Ее слова опубликованы в соцсетях ведомства.

В адрес руководства ИК-4 было направлено предупреждение, в срок до 15 августа отказ в установлении необходимого оборудования должен быть отозван. Если этого не произойдет, УФАС возбудит антимонопольное дело.