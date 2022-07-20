Пермский врач рассказала об опасности российских курортов

В этом сезоне заболеваемость ротавирусной инфекцией в России выросла на 46% по сравнению с 2021 годом. Это самый частый вид заражений на отечественных курортах, предупреждает Наталья Корягина, доктор медицинских наук, терапевт и кардиолог со стажем более 17 лет.
«На первом месте по частоте заражений на российских курортах ротавирусная инфекция. Заболеваемость в этом году по сравнению с 2021 выросла на 46%», — пишет Корягина в соцсетях.
Вероятность заболеть высока у людей любого возраста, однако чаще инфицируются дети до двух лет. Врач отмечает, что у больных появляются острые состояния с повышением температуры тела до 39 градусов, слабостью, сильными болями и общим недомоганием. При этом Корягина призывает ни в коем случае не заниматься самолечением, а обязательно обращаться к медикам в случае проявления симптомов инфекции.
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В этом сезоне заболеваемость ротавирусной инфекцией в России выросла на 46% по сравнению с 2021 годом. Это самый частый вид заражений на отечественных курортах, предупреждает Наталья Корягина, доктор медицинских наук, терапевт и кардиолог со стажем более 17 лет. «На первом месте по частоте заражений на российских курортах ротавирусная инфекция. Заболеваемость в этом году по сравнению с 2021 выросла на 46%», — пишет Корягина в соцсетях. Вероятность заболеть высока у людей любого возраста, однако чаще инфицируются дети до двух лет. Врач отмечает, что у больных появляются острые состояния с повышением температуры тела до 39 градусов, слабостью, сильными болями и общим недомоганием. При этом Корягина призывает ни в коем случае не заниматься самолечением, а обязательно обращаться к медикам в случае проявления симптомов инфекции.