20 июля 2022

Пермский врач рассказала об опасности российских курортов

© Служба новостей «URA.RU»
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Доктор медицинских наук предупредила пермяков о курортных заболеваниях Фото:

В этом сезоне заболеваемость ротавирусной инфекцией в России выросла на 46% по сравнению с 2021 годом. Это самый частый вид заражений на отечественных курортах, предупреждает Наталья Корягина, доктор медицинских наук, терапевт и кардиолог со стажем более 17 лет.

«На первом месте по частоте заражений на российских курортах ротавирусная инфекция. Заболеваемость в этом году по сравнению с 2021 выросла на 46%», — пишет Корягина в соцсетях.

Вероятность заболеть высока у людей любого возраста, однако чаще инфицируются дети до двух лет. Врач отмечает, что у больных появляются острые состояния с повышением температуры тела до 39 градусов, слабостью, сильными болями и общим недомоганием. При этом Корягина призывает ни в коем случае не заниматься самолечением, а обязательно обращаться к медикам в случае проявления симптомов инфекции.

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В этом сезоне заболеваемость ротавирусной инфекцией в России выросла на 46% по сравнению с 2021 годом. Это самый частый вид заражений на отечественных курортах, предупреждает Наталья Корягина, доктор медицинских наук, терапевт и кардиолог со стажем более 17 лет. «На первом месте по частоте заражений на российских курортах ротавирусная инфекция. Заболеваемость в этом году по сравнению с 2021 выросла на 46%», — пишет Корягина в соцсетях. Вероятность заболеть высока у людей любого возраста, однако чаще инфицируются дети до двух лет. Врач отмечает, что у больных появляются острые состояния с повышением температуры тела до 39 градусов, слабостью, сильными болями и общим недомоганием. При этом Корягина призывает ни в коем случае не заниматься самолечением, а обязательно обращаться к медикам в случае проявления симптомов инфекции.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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