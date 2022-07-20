В Челябинске запустят уникальное производство

На базе Челябинского компрессорного завода запустят производство твердосплавных стержней и режущего инструмента Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Челябинская компания «ЧКЗ-ИНСТРУМЕНТ» планирует открыть в городе уникальное производство твердосплавных стержней и режущего инструмента (сверла, фрезы и развертки). Как сообщили URA.RU в компании, уникальность производства заключается в том, что на базе компрессорного завода (ЧКЗ) будет осуществляться полный цикл изготовления продукции.

«Наше производство — производство полного цикла, включая смешивание субмикронных порошков и нанесение сверхтонких покрытий. Это позволит нам контролировать качество изделий на всех этапах. Сырье будет приобретаться у российских поставщиков, в частности основной элемент — карбид вольфрама», — сообщили URA.RU в пресс-службе компании.

В «ЧКЗ-ИНСТРУМЕНТ» пояснили, что созданию собственного производства предшествовали пробы продукции различных производителей, сбор информации, наработка контактов. Сейчас производственные помещения компании увеличены на 1800 квадратных метров и на очереди еще один этап строительства. С расширением площади компания расширяет и штат. Сейчас ЧКЗ потребуется дополнительно создать более 20 рабочих мест.

В Челябинске также производством металлорежущего инструмента занимается компания «ПромАрсенал». С уходом с российского рынка зарубежных поставщиков, компания стала закупать отечественные заготовки. В компании стараются подбирать качественное сырье для своего производства, чтобы изготавливать полноценный продукт, который сможет конкурировать с зарубежным.

Многие зарубежные компании покинули российский рынок после усиления санкционных ограничений со стороны Запада, которое началось из-за спецоперации РФ на Украине. По заявлениям президента России Владимира Путина, такие методы направлены на снижение уровня жизни каждого россиянина. Правительство РФ также отметило, что ни одна страна в мире не смогла бы выдержать такого санкционного давления.

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